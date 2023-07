Genç sağlıkçılar diplomalarını aldı! Hastaların bakımında aktif rol oynayacaksınız

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan mezunlara seslenerek, "Sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunuzu unutmayın. Sizler, hastaların bakımında aktif bir rol oynayacak, tıbbi teşhislerde yardımcı olacak ve tedavi süreçlerine destek sağlayacaksınız. Sizin çabanız ve beceriniz, hastaların yaşam kalitesini iyileştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmede büyük bir etkiye sahip olacak" dedi.

Doç. Dr. Aslı Aykaç ise, "Mesleğinizi icra ederken; hastalarınıza karşı her zaman anlayışlı ve merhametli olun; onların acı ve şikayetlerini hissetmeyi, anlamayı öğrenin. Hastalarınızın mahremiyetine her zaman saygı duyun. Onları her zaman koruyun, kollayın. Kendi alanında aranan birer tekniker olacağınıza ve bu sayede ailelerinizi ve bizleri her zaman gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan birincilikle mezun olan Zeynep Eskiocak da, "Hem keyifli hem zorlu üniversite hayatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve üniversitemizin eşsiz kampüsüne veda etsek de biliyoruz ki bu, hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacak. Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. Biliyoruz ki; her öğrenci, öğretmeninden bir parça kattı kendine. Artık bu parçalarla ülkenin dört bir yanına yayılıp göreve başlamaya hazırız" şeklinde konuştu.