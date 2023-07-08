Genç turizmciler yeni hayatlarına “Merhaba” dedi

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nesrin M. Bahçelerli birer konuşma yaptı. Uluslararası mezunlar adına fakülte birincisi Aboubacar Bah duygularını dile getirirken, Türk mezunlar adına ise fakülte ikincisi Zülal Parçacıklı konuştu.

Mezunlara, "Başarı, bir tesadüf değildir. Başarılı olmak için azimli, disiplinli ve çalışkan olmanız gerekiyor. Hedeflerinizi belirleyin, motivasyonunuzu yüksek tutun ve kararlılıkla ilerleyin. Sonrasında başarı sizi kendiliğinden bulacaktır" ifadeleriyle seslenen Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sevgili mezunlar, sizler bu üniversitenin gurur kaynağısınız. Başarınızın haklı gururunu yaşarken, önümüzdeki dönemde taşıyacağınız sorumlulukları da hatırlayın. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba sarf etmenizi bekliyorum" dedi.

YDÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nesrin M. Bahçelerli ise, "Bugün hepiniz yetenekli ve donanımlı bireyler olarak buradan mezun olup, hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Hepiniz gideceğiniz yolda ayrı ayrı başarılı olacaksınız. Sizlerin başarısı, üniversitemizi ve bizleri onurlandıracaktır. Unutmayın ki, burada kocaman bir aileniz var" diye konuştu.

Mezun arkadaşlarına seslenen Zülal Parçacıklı, "Eğitim hayatımızda, pandemi gibi zor bir dönemden geçtik. Fakat yine de oldukça güzel günlere beraber imza attık. Güzel dostluklar, anlatılmaya değer anılar biriktirdik. Tüm anılarımız için sizlere teşekkür ediyor, herkese yeni hayatında başarılar diliyorum" derken, Aboubacar Bah, "Turizm Fakültesi'ni birincilikle bitirmekten gurur duyuyorum ve yeni hayatıma başlayacağım için heyecanlıyım. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşan tek kişinin ben olmadığımı biliyorum. Hepimiz zorluklarla karşılaştık ve hepimiz bunların üstesinden geldik. Bugün dirençli, azimli ve başarılı öğrencilerden oluşan bir sınıf olarak mezun oluyoruz" şeklinde konuştu.