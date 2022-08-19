Gençler üniversitede Doğu Karadeniz’i seçti

Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon, Rize ,Gümüşhane, Giresun ve Artvin olmak üzere 5 ildeki 6 üniversitede kontenjan doluluk oranları neredeyse %100 ulaştı. Gençler, bölgeye yoğun ilgi gösterirken bu istek üniversite yönetimlerini de sevindiriyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre binlerce öğrenci istediği bölüm ve üniversiteye göre tercihlerini yaptı. Tercihlere göre özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Giresun'daki 6 üniversiteye olan yoğun ilgi göze çarpıyor.
TRABZON /KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) kontenjanların %98'inin ilk tercih döneminde dolduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Lisans programlarındaki 3 bin 759 kişilik kontenjanın %96'sı doldu ve bu programlara, 3 bin 591 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 620 kişilik kontenjanın da tamamına adaylar yerleştirilerek doluluk %100'e ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarımızın %98'inin dolmuş olması sevindirici olmakla birlikte, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretim tercihini üniversitemizden yana kullanmaları, kurumumuz için gurur kaynağıdır" denildi.
GİRESUN /GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Üniversitesi de doluluk oranı ile dikkatleri çekiyor. 2022-2023 öğretim yılı için ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre tüm programlara 7 bin 37 öğrenci kayıt hakkı kazandı. Ön lisans programlarına yerleşerek kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısı 4 bin 713. Lisans programlarına yerleşerek kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısı ise 2 bin 324. Ön lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranı %100 olarak gerçekleşti. Lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranı ise %96,21 oldu. Genel itibariyle ise kontenjan doluluk oranı %98,71 olarak gerçekleşti.
RİZE/ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022 YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversite'si doluluk oranı %96.10 ile tercih sırasında üst sıralarda. Recep Tayyip Erdoğan Üniversite'si %93.41 lisans ve %100 önlisans olmak üzere toplam %96.10 yerleşme oranına ulaşarak öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri oldu. Üniversite lisans programlarının 2 bin 505 kişi olan toplam kontenjanını 2 bin 340 öğrenci tercih ederken bin 729 kişilik ön lisans programlarını ise bin 729 öğrenci tercih ederek üniversiteyi tam kapasite doldurdu.
GÜMÜŞHANE/ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Üniversitesi'ne yerleşen öğrenci sayıları da belli oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre 5 bin 651 lisans ve ön lisans öğrencisi kayıt yaptırmaya hak kazandı. 2021-2022 yılında etkili olan COVİD-19 salgını sebebiyle düşüş eğilimi gösteren doluluk oranının, salgının etkilerini yitirmeye başlamasıyla birlikte %100'e ulaştı.
ARTVİN /ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Çoruh Üniversitesi 'de en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor. Üniversite %97 yerleşme oranına ulaşarak öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri oldu. Lisans programları kontenjanlarının %93'ü dolarken ön lisans programlarına yerleşme oranı ise %100'e ulaştı.