Gençler üniversitede Doğu Karadeniz’i seçti

GİRESUN /GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Giresun Üniversitesi de doluluk oranı ile dikkatleri çekiyor. 2022-2023 öğretim yılı için ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre tüm programlara 7 bin 37 öğrenci kayıt hakkı kazandı. Ön lisans programlarına yerleşerek kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısı 4 bin 713. Lisans programlarına yerleşerek kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısı ise 2 bin 324. Ön lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranı %100 olarak gerçekleşti. Lisans programlarındaki kontenjan doluluk oranı ise %96,21 oldu. Genel itibariyle ise kontenjan doluluk oranı %98,71 olarak gerçekleşti.