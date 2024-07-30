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Giriş Tarihi: 30.7.2024 09:24

"Gençlerin başarıları ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger; 2024 YKS’de Türkiye 27’ncisi Deniz Nur, Türkiye 44’üncüsü Halil İbrahim Aslan ile ailelerini ve eğitim aldıkları kurumların temsilcilerini kabul etti. Vali Köşger, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gençlerin başarıları ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır

Öğrencilerin elde ettiği başarının sadece kişisel bir başarı olmadığını dile getiren Vali Köşger, bu başarının ülkenin geleceği için de büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Genç nesillerin donanımlı, yetenekli ve eğitimli olmasının önemini vurgulayan Vali Köşger, "Bilgi ve ilimle kuşanan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimiz; ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması için en önemli kaynaklardan biridir. Onların başarıları ülkemizi daha aydınlık ve gelişmiş bir geleceğe taşıyacaktır" dedi.

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"Gençlerin başarıları ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır"
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