"Gençlerin başarıları ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır"

Öğrencilerin elde ettiği başarının sadece kişisel bir başarı olmadığını dile getiren Vali Köşger, bu başarının ülkenin geleceği için de büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Genç nesillerin donanımlı, yetenekli ve eğitimli olmasının önemini vurgulayan Vali Köşger, "Bilgi ve ilimle kuşanan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimiz; ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması için en önemli kaynaklardan biridir. Onların başarıları ülkemizi daha aydınlık ve gelişmiş bir geleceğe taşıyacaktır" dedi.

