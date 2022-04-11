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Giriş Tarihi: 11.4.2022 11:14 Son Güncelleme: 11.4.2022 11:21

Gençlerin doğru kararlar almaları için ipuçları verildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gençlerin doğru kararlar almaları için ipuçları verildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Mediko Sosyal Merkezi’nin farkındalık yaratmak ve öğrencilerle köprü oluşturmak adına eğitim toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Mediko Sosyal Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen eğitim programlarının konuğu Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi PDR Birimi Uzman Psikolojik Danışman Sabit Akbaş oldu.

Mediko Sosyal Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Pınar Göker, "Son Zamanlarda sosyal medyada oldukça güncel olan duygusal aşklar ve bu ilişkilerin sonucu gelişebilen kıskançlık öfke ve etki dinamikleri hakkında gençlerimiz açısından farkındalık yaratmak, kendilerini tanıyarak doğru kararlar almaları yolunda ipuçları vereceğini düşündüğümüz 'Duygusal ilişkilerde Aşk ve Kıskançlık' konusunu uzmanıyla paylaşmak istedik" dedi.

Duygusal ilişkilerde 'Aşk ve Kıskançlık' hakkında açıklama yapan Psikolojik Danışman Sabit Akbaş, Kıskançlığın Dinamikleri nelerdir? Kıskançlık Sevginin bir göstergesi midir? Cinsiyete göre kıskançlık farklılık gösterir mi? konuları üzerinde toplantıya katılan öğrencilere sunum yaptı. Eğitim programı, Psikolojik Danışman Sabit Akbaş'ın öğrencilerin sorularını cevaplaması ve sertifika verilmesinin ardından anı fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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Gençlerin doğru kararlar almaları için ipuçları verildi
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