Gençlerin iş tercihleri değişti: Yüksek maaş değil itibar istiyorlar

Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar üzerinde yapılan bir araştırma, gençlerin değişen kariyer tercihlerini ortaya koydu. Gençler itibarlı bir şirkette çalışmayı yüksek maaşlı işlere tercih etti. Türkiye genelinde lisans, yüksek lisans öğrencileri ile genç mezunların çevrimiçi platformlar üzerinden katıldığı "Bu Gençlik Nereye Gidiyor? Geleceğini Düşünen Gençlik Araştırması"nda farklı üniversitelerden öğrencilere ulaşıldı. Bugüne dek 50 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada, gençlerin güncel kariyer tercihlerini belirlemeye odaklanan sorular soruldu.
DEĞER GÖRMEK İSTİYORLAR
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelen araştırmada yer alan bir soruda, katılımcılardan "Kültür sahibi ve yetkin liderlerle dolu bir şirkette ortalama maaşla çalışmak" ile "Kültürü tam oturmamış ve liderleri yetkin olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışmak" arasında tercih yapmaları istendi. Katılımcıların yüzde 90.1'i 'kurum kültürü ve yetkin liderliklere sahip bir şirkette çalışma'yı isterken 'yüksek maaşlı ancak kurumsal kültürü yetersiz şirketlerde çalışabilirim' diyenlerin oranı yüzde 9.9'da kaldı. Araştırmanın bir başka sorusunda, "Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak" ile "Yeni kurulan bir şirkette çalışmak" arasında seçimde bulunmaları istenen gençler, burada da yüzde 74.6'ya yüzde 25.4'lük bir oranla tercihlerini köklü ve kurumsal kültüre sahip şirketlerden yana kullandılar. Araştırmada alınan veriler, gençlerin ortalama bir maaş alsalar da değer görecekleri, iyi liderlere sahip, kültürlü şirketlerde çalışmayı daha çok tercih ettiklerini gösterdi.
KURUMSALLIĞI ÖNEMSİYORLAR
Araştırmayı gerçekleştiren
3İK Ajans Başkanı
Alper Çakıroğlu, "Ajans
olarak bu yıl 15'inci kuruluş
yılımızı kutluyor ve kuruluşumuzdan
bu yana üniversite öğrencileri
ve yeni mezunları odak alan araştırmalarımıza
devam ediyoruz. Son araştırmamızda
da en dikkat çekici başlıklardan biri olarak gençlerin
kendilerini değerli hissedecekleri kurumlar arayışında
olduklarını net olarak gördük. Araştırmalarımızda
çıkan veriler, gençlerimizin kariyer hedeflerini somutlaştırmalarına
yardımcı olurken insan kaynakları politikalarını
belirlemeleri için de şirketlere sağlam
bir referans sunuyor. Gençler artık sadece yüksek
kazançlı bir iş aramıyor, iyi bir şirket de arıyorlar.
Çalışmayı hedefledikleri şirketleri yeteri
kadar kurumsal ve itibarlı görmüyorlarsa
maaş seviyelerini ikinci plana alarak, kendilerini
iyi hissedecekleri, değer görecekleri
şirketlere yöneliyorlar. Yani bugün artık
yüksek maaşı veren en yetenekli çalışanı
alır denklemi çok geçerli görünmüyor"
dedi.