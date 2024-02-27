Gençlerin iş tercihleri değişti: Yüksek maaş değil itibar istiyorlar

Türkiye'de öğrenim gören üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar üzerinde yapılan bir araştırma, gençlerin değişen kariyer tercihlerini ortaya koydu. Gençler itibarlı bir şirkette çalışmayı yüksek maaşlı işlere tercih etti. Türkiye genelinde lisans, yüksek lisans öğrencileri ile genç mezunların çevrimiçi platformlar üzerinden katıldığı "Bu Gençlik Nereye Gidiyor? Geleceğini Düşünen Gençlik Araştırması"nda farklı üniversitelerden öğrencilere ulaşıldı. Bugüne dek 50 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada, gençlerin güncel kariyer tercihlerini belirlemeye odaklanan sorular soruldu.Türkiye'nin farklı şehirlerindeki üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelen araştırmada yer alan bir soruda, katılımcılardan "Kültür sahibi ve yetkin liderlerle dolu bir şirkette ortalama maaşla çalışmak" ile "Kültürü tam oturmamış ve liderleri yetkin olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışmak" arasında tercih yapmaları istendi. Katılımcıların yüzde 90.1'i 'kurum kültürü ve yetkin liderliklere sahip bir şirkette çalışma'yı isterken 'yüksek maaşlı ancak kurumsal kültürü yetersiz şirketlerde çalışabilirim' diyenlerin oranı yüzde 9.9'da kaldı. Araştırmanın bir başka sorusunda, "Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak" ile "Yeni kurulan bir şirkette çalışmak" arasında seçimde bulunmaları istenen gençler, burada da yüzde 74.6'ya yüzde 25.4'lük bir oranla tercihlerini köklü ve kurumsal kültüre sahip şirketlerden yana kullandılar. Araştırmada alınan veriler, gençlerin ortalama bir maaş alsalar da değer görecekleri, iyi liderlere sahip, kültürlü şirketlerde çalışmayı daha çok tercih ettiklerini gösterdi.Araştırmayı gerçekleştiren3İK Ajans BaşkanıAlper Çakıroğlu, "Ajansolarak bu yıl 15'inci kuruluşyılımızı kutluyor ve kuruluşumuzdanbu yana üniversite öğrencilerive yeni mezunları odak alan araştırmalarımızadevam ediyoruz. Son araştırmamızdada en dikkat çekici başlıklardan biri olarak gençlerinkendilerini değerli hissedecekleri kurumlar arayışındaolduklarını net olarak gördük. Araştırmalarımızdaçıkan veriler, gençlerimizin kariyer hedeflerini somutlaştırmalarınayardımcı olurken insan kaynakları politikalarınıbelirlemeleri için de şirketlere sağlambir referans sunuyor. Gençler artık sadece yüksekkazançlı bir iş aramıyor, iyi bir şirket de arıyorlar.Çalışmayı hedefledikleri şirketleri yeterikadar kurumsal ve itibarlı görmüyorlarsamaaş seviyelerini ikinci plana alarak, kendileriniiyi hissedecekleri, değer göreceklerişirketlere yöneliyorlar. Yani bugün artıkyüksek maaşı veren en yetenekli çalışanıalır denklemi çok geçerli görünmüyor"dedi.