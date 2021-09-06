Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video

"YURTLARIMIZA BAŞVURULAR BAŞLADI"

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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