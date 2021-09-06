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Giriş Tarihi: 6.9.2021 21:29 Son Güncelleme: 6.9.2021 21:59

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Üniversite kayıt süreci devam ederken 2021-2022 öğrenciler uygun fiyatlarda kalabileceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar için beklemeye başlamıştı. Yurt başvurularının açılmasını bekleyen öğrencilere müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video

"YURTLARIMIZA BAŞVURULAR BAŞLADI"

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı
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