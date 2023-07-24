Girişimci olmak için mezuniyeti beklemeyin Üniversitede patronluğa adım atın

Meslek hayatında girişimci olmak isteyen üniversite adayları mezun olmadan önce bu şansı yakalayabilir, birçok farklı alanda deneyim kazanabilir. Girişimciliğin bir sıfat olduğunu ve her isme yakıştığını söyleyen uzmanlar girişimci olmayı hedefleyen üniversite adayları için önemli tavsiyelerde bulundu. Girişimcilikte lider ve rol modellerin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar "Ancak, bu yolculukta örnek alacağınız kişiler en hızlı meşhur olan 'Internet fenomeni veya şans eseri ilk bitcoinleri satın alanlar olmamalı" diyor. Uzmanlar girişimciliğin kapılarını üniversite yıllarında açabilmek için adaylara şu önerilerde bulunuyor:girişimcinin bir hikâyesi vardır, sorunları görür ve düzeltmek için çaba harcar, geleceği görür ve onu yaratmak için uykusuz kalır. Bunun için araştırır, sorar, çoğu zaman asıl problemin başka, önerdiği ilk çözümünün de yetersiz olduğunu anlar. Bakışını değiştirir, doğru probleme doğru çözümü üretecek şekilde adapte olur. Girişimci bu sırada sosyalleşir, ekip kurar, iletişimi kuvvetlenir. Aynı çocukluk heyecanı, gençlik enerjisi ve yaşlılık sorumluluğuyla.olmak isteyen gençlere verebileceğimiz en önemli tavsiye doğru ekosistemlerin içinde yer almalarıdır. Doğru ekosistemler size çok boyutlu mentorluk ve destekler sunabilen ortamlardır. Yani teknik bilgi, sektörel tecrübe, sürdürülebilir iş modelleri, yetenekli takım arkadaşları, çekirdek sermaye, ofis alanı, ürünleştirme destekleri, atölye imkanı ve global vizyon ile erişimi sağlayabilen kurumlardır.ülkemizin her yerinde, doğru girişimcilik ekosistemlerini bulmak mümkün. Arama motorunda istediğiniz şehrin, üniversitenin, firmanın, belediyenin hatta bankanın ismi yanına "girişimcilik merkezi" veya "kuluçka merkezi" yazdığınızda, en yakınınızdaki girişimcilik dünyasının kapısını kolayca aralarsınız.merkezlerin kimisi daha sektörel odaklı yani "tematik", kimileri ise tüm sektörlere hitap eden çözümlere yönelik girişimcilik hizmetleri sunmaktadır. Girişiminizin ilk seviyelerinde ön kuluçka hizmetlerinden (0-6 ay), şirketleşince de kuluçka iş geliştirme hizmetleri ve çekirdek sermayelerden (6-18 ay) faydalanabilirsiniz.aşamalardan sonra da hızlandırıcı adı verilen, global pazara açılma, seri üretim, satış, değerleme ve Seri A-B-C yatırımcı destekleri gelecektir.merkezleri günümüzde gençlerin sıkça talep ettikleri, daha esnek ve dinamik bir çalışma kültürünün de temsilcileri olmuşlardır. "Co-working" adı verilen birlikte çalışma ve başarmaya dayalı, proje temelli, çevik takımların ve yalın ürünlerin oluşturulduğu, kazan-kazan mantığında rekabet öncesi işbirliklerinin yapıldığı bu merkezlerde, küresel ölçekli firmalara kafa tutan ve onların 100 yılda geldikleri noktaya 2-3 yılda gelmeyi başaran pek çok girişim ortaya çıkmıştır.girişimcilik ekosistemleri de artık şeytanın bacağını kırmış ve Peak Games gibi milyar dolarlık unicorn'lar ortaya çıkarmayı başarmıştır. Yüz yıl da geçse bin yıl da, değişmeyecek bir kural vardır ki: Geleceği girişimciler şekillendirir.Uzmanlar "İyi bir üniversite, öğrencisinin mutlu bir kariyer elde etmesi için eğitim- öğretim süresince adayın sahip olması gereken yetkinlikleri, yani 21'inci yüzyıl yetkinliklerini kazandırmaya çalışır" diyor. Bu kapsamda girişimcilik kültürü kazandırabilen üniversitelerin de ön plana çıktığını anlatan uzmanlar doğru üniversite kriterlerini de şöyle sıralıyor:, iletişim, uyum yeteneği, inisiyatif alabilme, tutku, hırs, inovasyon, girişimcilik, çok iyi İngilizce, sosyal sorumluluk vb. öğrencilerine kazandırandır.kariyer hedeflerini üniversitenin hedefleri olarak varsayandır.bir akademik yapılanmayı kuran, gençleri geleceğin profesyoneli olarak hem teorik hem de pratik bilgi ile hazırlayabilendir.merkez alan ve ulaşılabilir yönetime sahip olandır.düzeyde mesleğini yapabileceğin İngilizce eğitimi verendir.hayatın boyunca uluslararası eğitim fırsatları sunabilendir.eğitiminde mesleği ile ilgili en son gelişmeleri ve teknolojileri öğrencileri ile tanıştırabilendir.için en iyi iş ve staj olanağını sağlayandır.şeyden önce "Eğitimde Kaliteyi" ön planda tutandır.