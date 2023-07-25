Girit Uygarlığının Temel Ekonomik Faaliyeti Hangisidir? Girit Uygarlığının Temel Ekonomik Faaliyetleri

Kuruluşu MÖ 3500'lü yıllara uzanan Minos medeniyetiyle ilgili olarak "Girit Uygarlığı'nın temel ekonomik faaliyeti hangisidir?" sorusu ortaya çıkar. Akdeniz'in ekonomik faaliyetler bakımından kalbi olarak nitelendirilen Minos medeniyetinin etkin olduğu ticari alanlar, bu uygarlığın kurulduğu Girit Adası'nın coğrafyasına göre ele alınmalıdır. Böylece "Girit Uygarlığı'nın temel ekonomik faaliyeti nedir?" sorusu tarım, hayvancılık ve denizcilik gibi alanlardan biriyle yanıtlanabilir.

Girit Uygarlığı'nın Temel Ekonomik Faaliyeti Hangisidir?

Minos medeniyeti olarak da adlandırılan Girit Uygarlığı'nın Tunç Çağı'nda Yunanistan'a bağlı olan Girit Adası'nda kurulduğu bilinir. MÖ 3500'lü yıllarda kurulan bu uygarlığın en parlak dönemi ise MÖ 2700 ile MÖ 1450 arası olarak belirtilir. Diğer uygarlıklar tarafından yaygın olarak bilinen adı olan Minos'u mitolojik kralından alan bu medeniyetin Akdeniz ticaretinde önemli rol oynadığı söylenir. Bu nedenle Girit Uygarlığı'nın pek çok alanda ekonomik faaliyetleri ile ön plana çıktığı hatırlatılmalıdır. Buna ek olarak "Girit Uygarlığı'nın temel ekonomik faaliyeti nedir?" sorusu ise bu toplumun ticaret anlamında hangi gelişmelerle dikkat çektiğine göre yanıtlanabilir. Dolayısıyla el sanatları ve tarım gibi alanlarda etkin olduğu görülse de Girit Uygarlığı'nın temel ekonomik faaliyeti deniz ticareti olarak belirtilmelidir.

Girit Uygarlığı'nın Ticaret Alanındaki Çalışmaları

Minos medeniyetinin ticaret alanındaki faaliyetlerinin daha çok denizcilikle ilişkili olduğu görülür. Dolayısıyla Girit Uygarlığı'nın özellikle Akdeniz ticaretinde önemli rol oynadığı bilinir. Antik dünyada deniz ticareti ile ön plana çıktığı bilinen Girit, gemi sahipleri ile Akdeniz civarında ticaret yapan tüccarların kalbi konumuna gelmiştir. Buna ek olarak Giritli tüccarların geniş çaplı bir topluluk olan Balıkçı İttifakı'na katıldığı söylenir. Minos Sarayı da bu ittifakın destekçileri arasında yer alır.

Deniz ticareti ile adından söz ettiren Giritliler bu ekonomik faaliyetin yanı sıra tarım ve hayvancılıkla da ilgilenmiştir. Bu uygarlığın tarım alanında gelişmesini sağlayan unsurlar ise bölgedeki zeytin ağaçları, üzüm bağları ve tahıl yetiştirmeye uygun olan tarlalardır. Bununla birlikte bölgedeki kırsal kesimde de hayvancılık faaliyetleri için uygun olan koşulların oluşturulduğu söylenebilir. Ayrıca el sanatlarıyla da uğraştığı görülen Girit halkının çömlekçilik, seramikçilik, dokumacılık ve maden işçiliği gibi alanlarda geliştiği bilinir. Girit'te yer alan el sanatları atölyeleri de Minos medeniyetinin söz edilen bu alanlardaki çalışmalarını kanıtlar niteliktedir.