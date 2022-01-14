Girne Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bilimsel iş birliği protokolü imzaladı

Protokolü, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Girne Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törenle imzaladı. İmzalanan protokol, iki üniversite arasındaki işbirliğini özendirmek, ilişkileri desteklemek, geliştirmek ve bu kapsamda gerektiğinde öğretim üyesi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Protokol, araştırmacı ve bilimsel yayın değişiminden ortak araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

Törende, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Rektör Danışmanı Ümmet Artuç, ve Protokol Müdürü Neriman Kantarcı eşlik ederken Girne Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner ve Genel Sekreter Fehmi Tokay hazır bulundu.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu : "Ankara Üniversitesi'ne bugüne kadar verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü üniversitelerinden Ankara Üniversitesi'nin rektörünü ve yetkililerini ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Ankara Üniversitesi'nin, Girne Üniversitesi'ne kuruluşundan bu yana diş hekimliği, hukuk ve fen edebiyat gibi farklı alanlarda katkıda bulundular" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise öncelikli olarak kendilerini davet ettikleri ve ağırladıkları için Girne Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti. Girne Üniversitesi'nin kısa sürede büyüdüğünü, sunduğu gelişime açık alanlarda eğitim imkanı ile ufku açık bir kurum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ünüvar, bu yıl 76'ıncı yaşını kutlayan, 72 bin öğrenci ve 3 bin beş yüz akademik personele sahip Ankara Üniversitesi'nin ise köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Ünüvar, adadaki üniversitelerin hem Türkiye hem de dünyadaki farklı eğitim kurumları ile kurduğu ilişkilerden, giderek büyümesinden ve gelişmesinden çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.