Girne Üniversitesi’ne 5 yeni dekan atandı

YÖK onaylı Girne Üniversitesi'nde eğitim kadrolarına yeni atamalar gerçekleşti. 14 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu Kıbrıs'ta eğitim veren Girne Üniversitesi'nde 5 dekan, 3 dekan yardımcısı ve 2 yüksek okul müdürü olarak atandı. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Akdeniz'in kıyısında yer alan şehirle iç içe konumdaki kampüsümüzde dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim olanağı sağlıyoruz. Eğitim kalitemizi yükseltmek için hiç durmadan çalışırken akademik ve idari kadromuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok yeni atama gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, "Ataması yapılarak görevlerini devralan değerli hocalarımızın da katkısıyla Girne Üniversitesi olarak imza attığımız bilimsel çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini ileriye taşımaya devam edeceğiz. Atamaları yapılan değerli akademisyenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

ATAMALAR ŞÖYLE:

Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilirken, Prof. Dr. Akbar Abbasi ise Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. Doç. Dr. Eser Gemikonaklı ise Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Gizem Kodak Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi Dekan Vekili olurken, Prof. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu ise Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliğine getirildi. Diğer yandan Prof. Dr. Şölen Günal ve Yrd. Doç. Dr. Ferdiye Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak atanırken Yrd. Doç. Dr. Gönül Taşçıoğlu da Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak göreve getirildi. Turizm ve Otelcilik ile Havacılık meslek yüksekokokullarına müdürler atamaları yapıldı.

Bünyesinde 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu bulunan Girne Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Havacılık Meslek Yüksekokulu'na da müdür ataması yapıldı. Dr. Serdar Oktay Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü olurken, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mesut Bükeç ise Havacılık Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne getirildi.