Giysi Eş Anlamlısı - Giysi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelime anlamı olarak; giyilmek için yapılmış her türlü giyim eşyasının ortak adı, giyecek olarak adlandırılan giysi eş anlamlısı merak ediliyor. Eş anlamlı kelimeler; yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan yani anlamdaş sözcükler olarak adlandırılır. Türkçe'de hemen hemen her kelimenin eş anlamı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de giysi eş anlamlısıdır. Buna göre; giysi eş anlamlısı nedir? Giysinin eş anlamlısı olan sözcük..

GİYSİ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Giysi eş anlamlısı; kıyafet kelimesidir. Erkek, kadın, çocuk konseptlerine göre birçok değişik marka ve seçenekte giysiler bulunmaktadır. Giysi kelimesi gündelik yaşamda sıkça karşımıza çıkmakla birlikte en sık tercih edilen kelimeler arasında yer alır. Hem giysi kelimesi hem de eş anlamlısı olan kıyafet kelimesi hem tek başına hem de cümle içerisinde tek başlarına kullanılabilir ve anlam bütünlüğü bozulmaz.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

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Millet eş anlamlısı

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