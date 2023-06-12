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Haberler Eğitim Haberleri Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak
Giriş Tarihi: 12.6.2023 09:39

Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.

Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında; şube müdürlüğü için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık içinse 57 kadro belirlendi. Bu kadrolar için başvuru ve onay süreci, 9 Mayıs- 7 Haziran arasında tamamlandı. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, 9 Haziran'da ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise daha önce adaylardan istenen sınav ücretinin alınmayacağını duyurdu. Bakan Tekin "Kılavuza göre; sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu. Ancak bir karar aldık; şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılılar diliyorum" dedi.
Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak

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Görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacak
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