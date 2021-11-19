Görkemli törenle eğitime başladı

KKTC'de güzel şeylerin olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için kurum ve kuruluşların ürettiklerine saygı duyulması gerektiğini ve gençlere de bunu aşılamanın bir görev olduğunu söyledi. KKTC'nin, maruz kaldığı siyasi engellemelere karşın çok önemli şeyler başardığını söyleyen Tatar, "Günsel Ailesi'nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, ülkemizin başarısıdır. Bununla övünüyoruz. Eskiden tek bir sınıfta bir çok öğrenciye ders verilirdi, bu imkanlar yoktu. Fakat şimdi ne mutlu bize ki böyle güzel, donanımlı bir okulda bizim çocuklarımız eğitim alacak. Yarım asırda KKTC insanı büyük işler başarmıştır. İlerlemeye, gelişmeye ve geleceğe güvenle bakmaya da devam edecektir" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu'nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesinin adım adım hayata geçtiğini söyleyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, "Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillerine armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor. Kaliteli eğitim kurumlarında yetişen çocukların ülkeyi ileriye taşıyacaktır. Bir ülkenin geleceğinde en önemli faktör eğitimdir. Ülkeye kazandırılan bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Aralık 2020'de KKTC'nin 6 ilçesinin her birine birer devlet ilkokulu inşa etme kararı aldıklarını belirten Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İskele'nin ardından açılışını yapacağımız bir sonraki okulumuz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa olacak. Güzelyurt, Lefke ve Girne'mizde ülke çocuklarına kazandıracağımız okullarımızın temellerini de en kısa sürede atarak yatırımlarına başlayacağız. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan adımızın karşısında 'Kuzey Kıbrıs' yazıyor olması bizim için tarifsiz bir mutluluk" şeklinde konuştu.