Göz Kulak Olmak Ne Demek? Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Göz kulak olmak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak manasına gelen göz kulak olmak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; göz kulak olmak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Koruyup kollamak ve sahip çıkmak.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.

Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ