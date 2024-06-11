Göz Kulak Olmak Ne Demek? Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Göz kulak olmak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak manasına gelen göz kulak olmak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; göz kulak olmak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.
Koruyup kollamak ve sahip çıkmak.
Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.
Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak.