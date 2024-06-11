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Giriş Tarihi: 11.6.2024 13:58 Son Güncelleme: 11.6.2024 13:58

Göz Kulak Olmak Ne Demek? Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “Göz kulak olmak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; korunması gereken kişiyi ya da durumu gözetmek ve ona bakmak manasını taşır. Peki, göz kulak olmak deyiminin anlamı nedir? İşte göz kulak olmak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

Göz Kulak Olmak Ne Demek? Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

"Göz kulak olmak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak manasına gelen göz kulak olmak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; göz kulak olmak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Koruyup kollamak ve sahip çıkmak.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Korunması, gözetilmesi gereken bir kimseyi ya da şeyi görüp gözetmek, korumak, ona bakmak.

Görme ve işitme yoluyla öğrenmeye, bilgi edinmeye çalışmak.

GÖZ KULAK OLMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Ben gelene kadar ona göz kulak ol.
  • Kızına göz kulak olmamı istedi.
  • Öbürü göğsünden ağır yaralı iki erin geriye alınmalarına göz kulak oluyordu.
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Göz Kulak Olmak Ne Demek? Göz Kulak Olmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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