KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı son günlerde binlerce lisans adayının gündmeinde yer almaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen sınava ilişkin bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavındaki bazı sorularla aynı olduğu görülünce uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın iptal edildiği duyurulmuştu. Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...