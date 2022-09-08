KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı son günlerde binlerce lisans adayının gündmeinde yer almaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen sınava ilişkin bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavındaki bazı sorularla aynı olduğu görülünce uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın iptal edildiği duyurulmuştu. Peki, KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM AİS ile KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!
2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında
ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda sınav yerlerinin sınavdan 10 gün ya da bir hafta öncesinden açıklandığı biliniyor.
Buna göre belgelerin 8-12 Eylül tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM AİS KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA