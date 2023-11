Grow 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Grow Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Grow" fiili, dilin dinamik yapısını yansıtarak zaman içindeki değişimi ve büyümeyi ifade eder. Grow 2. ve 3.hali ile örnek cümleler, "grow" fiilinin evrimini ve farklı bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak konusunda yardımcı olacaktır. Grow fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur sorularının cevapları da gramerin doğru kullanımını arttırır.

Grow Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Grew," genellikle geçmişteki büyümeyi vurgular. Fonetik kurallarına göre /gruː/ şeklinde okunur.

2. Hali (Grew) ile İlgili Örnek Cümleler:

The once-small seed grew into a magnificent oak tree.

(Bir zamanlar küçük olan tohum, muazzam bir meşe ağacına dönüştü.)

As a musician, his skills grew with every new instrument he learned.

(Bir müzisyen olarak, yetenekleri her öğrendiği yeni enstrümanla birlikte gelişti.)

The city's population grew rapidly during the economic boom.

(Şehrin nüfusu, ekonomik patlama sırasında hızla büyüdü.)

Our friendship grew stronger over the years, facing various challenges.

(Yıllar içinde dostluğumuz, çeşitli zorluklarla yüzleşerek daha da güçlendi.)

"Grown" genellikle şu anki durumu veya geçmişte başlayan ve devam eden bir süreci belirtir. İngiliz aksanına göre /grəʊn/ şeklinde telaffuz edilirken Amerikan aksanına göre /groʊn/ şeklinde okunur.

3. Hali (Grown) ile İlgili Örnek Cümleler:

Over the years, she has grown into a leader in her field.

(Yıllar içinde, kendi alanında bir lider haline geldi.)

The company has grown extensively, expanding its reach to global markets.

(Şirket, küresel pazarlara ulaşarak geniş çapta büyüdü.)

His knowledge has grown diverse, encompassing a wide range of subjects.

(Bilgisi çeşitlendi ve geniş bir konu yelpazesini kapsayacak şekilde gelişti.)

The project has grown beyond our initial expectations, attracting international attention.

(Proje, başlangıçtaki beklentilerimizin ötesine geçerek uluslararası ilgi çekti.)