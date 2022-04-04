GTÜ Rover, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) robotik alanda çalışmalar yürüten "Rover Takımı" öğrencileri, yazılım ve tasarımı kendilerine ait olan araçları ile katıldıkları uluslararası yarışmada finale kaldılar. The Mars Society tarafından düzenlenen University Rover Challenge yarışmasının eleme aşaması System Acceptance Review sonuçları 22 Mart 2022'de açıklandı. Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla başvurunun olduğu yarışmanın eleme aşamalarında, ROVER Takımı 100 puan üzerinden 89,33 puan alarak üst sıralardan ilk 36'ya girdi ve adını finallere yazdırmayı başardı. 1-4 Haziran 2022 tarihlerinde Amerika-Mars Desert Research Station'da finallerde yarışacaklar.

"ÖNCÜ ROL ALMAK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı, GTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğrencisi Emre Eyüboğlu, takımları ve süreç hakkında şunları söyledi; "Elektronik, bilgisayar, makine, harita mühendisliği, mimarlık ve moleküler biyoloji-genetik bölümlerinden 40'ı aşkın takım arkadaşımızla beraber kurulduğumuz günden bu yana gece gündüz demeden interdisipliner bir çalışma yürütüyoruz. Yarışmalara katılmanın yanı sıra özverili mühendislerin ve bilim insanlarının yetişmesinde, eğitim ve araştırma dünyasında inovasyonu arttırmada öncü rol oynamak istiyoruz. Nihayetinde çalışmalarımızın sonuçlarını alacağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Takımımızı finansal olarak destekleyen; ASELSAN, Autodesk, Framo-Morat, EA Aerospace, Starçelik, CADCUT şirketlerine bütün ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni sponsor arayışlarımız da devam ediyor. Bu bağlamda görüş ve önerilerin iletişim bilgilerimiz üzerinden paylaşılması; ayrıca sosyal medya hesaplarımızın motivasyon ve destek sağlaması bakımından takip edilmesini önemsiyoruz. Üniversitemizi ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek dileğiyle!"

4 FARKLO YARIŞMADA İDDİALARI SÜRÜYOR

Takım ayrıca bu yıl ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan Anatolian Rover Challenge, Polonya'da düzenlenecek olan European Rover Challenge yarışmasının hem on-site hem remote versiyonları olmak üzere toplamda 4 farklı yarışmada iddialarını sürdürüyorlar.