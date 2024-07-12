Güllük Dağı Nerede, Hangi İlçede? Güllük Dağı Termessos Milli Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Güllük Dağı ve Termessos Milli Parkı, tarihi zenginlikleriyle çevrili muhteşem doğal güzelliklere sahip olan bir destinasyondur. Antalya'nın tarihi ve doğal mirasını bir arada sunan bu bölge, hem yerli hem de yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Ziyaretçiler, antik dönemin izlerini takip ederler. Güllük Dağı Termessos Milli Parkı nerede, hangi İlçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları da bu nedenlerden dolayı pek çok kişinin ilgi odağı olmuştur.

Güllük Dağı Nerede, Hangi İlçede?

Güllük Dağı, Antalya ilinin doğusunda, Antalya merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Dağın en yüksek noktası yaklaşık olarak 1.800 metre civarındadır ve bu yükseklik, dağın çevresine hakim bir konumda olmasını sağlamaktadır. Dağın eteklerinde yer alan Termessos antik kenti, dağın tarihi ve doğal zenginliği ile iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir.

Parkta Termessos Antik Kenti, Silyon ve Üçbaşat Kaleleri, Roma Hamamı, kaya mezarları ve kiliseler gibi birçok tarihi eser bulunmaktadır. Termessos Antik Kenti, Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden biridir ve günümüzde de oldukça iyi korunmuş durumdadır.

Güllük Dağı Termessos Milli Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Güllük Dağı Termessos Milli Parkı yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını inceleyecek olursak eğer:

Güllük Dağı ve Termessos Milli Parkı'na ulaşım oldukça kolaydır, ancak dağın yüksekliklerine ulaşmak için dikkatli bir araç kullanımı gerekebilir. Antalya şehir merkezinden veya Antalya Havalimanı'ndan kiralık araç veya tur organizasyonları ile Termessos Milli Parkı'na ulaşım sağlanabilir. Ayrıca, dağın eteklerine kadar toplu taşıma araçları ile de gidilebilir, ancak milli parkın iç kısımlarına ulaşmak için genellikle bireysel araç kullanımı tercih edilmektedir.

Antalya'dan Güllük Dağı Milli Parkı'na arabayla gitmek 33 dakika sürer ve mesafe 26 kilometredir.

Güllük Dağı Milli Parkı'na toplu taşıma ile ulaşım sağlamak mümkündür, ancak dağın zirvesine doğrudan toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sınırlı olabilir.

1. Antalya Şehir Merkezinden Güllük Dağı Milli Parkı'na Ulaşım:

Toplu Taşıma (Otobüs): Antalya şehir merkezinden günlük olarak Termessos'a giden bazı otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu otobüslerle Termessos'a ulaştıktan sonra milli parkın girişine yakın bir noktaya kadar gidilebilir. Ancak, milli parkın iç kısımlarına ulaşım için ek bir yürüyüş veya taksi yolculuğu gerekebilir.

Minibüsler veya Dolmuşlar: Antalya'dan Korkuteli yönüne giden minibüsler veya dolmuşlarla Termessos köyüne ulaşabilirsiniz. Termessos köyü, milli parkın girişine yakın bir noktada bulunmaktadır. Köyden milli park girişine yürüyerek veya taksi ile gidilebilir.

2. Antalya Havalimanı veya Lara, Konyaaltı Gibi Turistik Bölgelerden Güllük Dağı Milli Parkı'na Ulaşım: