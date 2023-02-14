Gülzar Ne Demek? Osmanlıca Gülzar Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Gülzar ne demek diye araştıranlar için bunun anlamı, "gül bahçesi"dir. Divan şiirinde Gülzar ne anlama gelir ve neyi temsil eder diye soranlar için bu, bülbülün güle beslemiş olduğu aşkı sembolize eder. Bunun en önemli nedeni ise bülbüllerin, güllerin açtığı mevsimde daha güçlü ötmeye başlamasıdır. Türkçede geçen bir sözcük olsa da gülzar kelimesinin kökeni Farsçaya dayanır. Edebi eserlerde sıklıkla yer alan gülzar sözcüğü ne anlama gelir?

Gülzar Ne Demektir?

Divan ve Halk edebiyatının en güzel eserlerinde bahsi geçen gülzar, "gül" ve "zar" kelimelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sözcüğün anlamı ise "gül bahçesi" veya "gül tarlası"dır. Farsça bir ifade olan gülzar, ünlü türemesi nedeniyle "Gülizar" şeklinde bir kadın ismi olarak da kullanılır. Gülzar, bir kadına atfedildiğinde ise onun bazı fiziksel özelliklerine vurgu yapılır. Bu bakımdan, "al yanaklı" ve "gül yanaklı" gibi mânâlara sahiptir. Divan edebiyatı edebi ürünlerinden olan gazellerde geçen gülzar, sevgilinin kalmış olduğu yer veya ev anlamına da gelir.

16. yüzyıl Divan şairleri arasında bulunan Fazlî'nin kaleme almış olduğu "Gül-ü Bülbül" adlı mesnevide, bülbülün güle duymuş olduğu derin sevgiden bahsedilir. Her ne kadar beşeri bir aşktan bahsediliyormuş gibi görünse de aslında konusu ilahi aşktır.

Divan ve Halk Edebiyatında Gülzarın Kullanımı

Aşağıda, Divan ve Halk edebiyatında içinde "gülzar" geçen bazı eserlere yer verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

Ben sanurdum âlem içre bana hiç yâr kalmadı,

Ben beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı.

Cümle eşyâda görürdüm hâr var gülzâr yok,

Hep gülistân oldu âlem şimdi hâr kalmadı.

Gîce gündüz zâr u efgân eyleyüb inlerdi dil,

Bilmezem n'oldu kesildi âh ile zâr kalmadı.

Gitti kesret, geldi vahdet oldu halvet dost ile

Hep Hakk oldu cümle âlem şehr ü bâzâr kalmadı.

Dîn diyanet âdet ü şöhret kamu vardı yele,

Ey Niyâzî n'oldu sende kayd-ı dindâr kalmadı.

Nîyâzi Mısrî

Biz bülbül-i muhrik-dem-i-gülzar-ı firakız

Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

Selimi

(Biz ayrılık bahçesinin öyle yanık ve yakıcı öten bülbülüyüz ki bizi serinletmek için gelen sabah rüzgarı gül bahçemizden geçse, ateş kesilir, yanar.)