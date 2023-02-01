Güneş Dünya’nın Kaç Katı? Güneş Dünya’dan Kaç Kat Büyük, Ne Kadar Büyüklükte?

Güneş dünyanın kaç katı ya da Güneş dünyadan kaç kat büyük, bunun için güneş sistemindeki diğer gezegenlerle karşılaştırmak gerekir. Dünya güneş tarafından aydınlatılıp ısıtılan bir gezegendir. Güneş ise uzaydaki gezegenler sisteminde en ortadaki gezegendir. Diğer gezegenlere göre büyüklüğü de değişmektedir. Bu gezegenler arasında Dünya'ya baktığımızda, güneş dünyadan ne kadar büyüktür sayısal bulgular ortaya koymaktadır. Bunların yanında Güneş, tek başına Güneş sisteminin büyük bir çoğunluğunu oluşturur.

Güneş Dünyanın Kaç Katıdır?

Güneş, güneş sisteminin merkezinde yer alan orta büyüklükte bir yıldızıdır. Orta büyüklükte olan bu yıldız, kendi başına Güneş Sisteminin büyük bir oranını oluşturur. Tek başına Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geriye kalan kütle ise Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar, kozmik tozlardan oluşmaktadır.

Güneş'in hacmini yüzdelik orandan sayısal veriye dökecek olursak: 1412 x 10 üzeri 18 kilometreküptür. Dünya'nın hacmine baktığımızda ise 1083x10 üzeri 12 kilometreküptür. Bu durumda Güneş'in hacmi Dünya'nın hacmine bölündüğünde ortaya çıkacak rakam 1 milyon 300 bin olacaktır.