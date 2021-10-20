Güney Zıt anlamlısı nedir? Güney kelimesinin zıt anlamlısı

Konuşma dilinde farkında olmasak da çok sık kullandığımız pek çok kelimenin zıt anlamlısını bilmediğimizin farkında mıyız? Konuşurken farkına varmadığımız bu kelimelerin zıt anlamlılarının ne olduğu sorulduğunda hemen cevap veremediğimiz olmuştur. Gelin güneyin zıt anlamlısını birlikte öğrenelim...

GÜNEY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimelerden bahsetmeden önce güney kelimesinin anlamından bahsedelim. Bir kelimenin anlamını ve karşıladığı yan anlamlarını bilmeden kelimenin zıt anlamlısından bahsetmemiz mümkün değildir çünkü zıt anlamlı kelimeler için kelimenin anlamı oldukça önemlidir.

Güney kelimesinin anlamını öğrenmek için başvurduğumuz Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre güneyin anlamı "Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup" olarak kabul edilir. Ayrıca bir bölgenin güneş gördüğünü anlatmak için oradan güney diye bahsedildiğine de şahit olmuşuzdur. Güneyin bir diğer anlamı da lodostur.

Tüm bunların yanında bir de coğrafi metinlerde ya da siyasi metinlerde ekvator çizginin altında kalan kutup noktasına yakın olan ülkelerin güney ülkeleri olarak tanımlandığını bilmemizde fayda var.

GÜNEY ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Bir kelimenin anlam açısından karşıtı yani tam tersi olan kelimelere zıt anlamlı ya da diğer tabirle karşıt anlamlı kelimeler denir. Karşıt anlamlı kelimeleri fark edebilmemiz için bazı özelliklere hakim olmalıyız. Zıt anlamlı kelimeler her zaman anlam açısından iki zıt noktayı temsil etmelidir.

Ayrıca kelimelerin zıt anlamlıları asla ve asla olumsuz anlamlılarıyla karıştırılmamalıdır. Genelde fiil sözcüklerinde o kelimeden olumsuzluk ekiyle türetilmiş olumsuzlarına rastlarız. Olumuz anlamlı kelimeler o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Örneğin ölmek kelimesinin olumsuzu ölmemek kelimesidir ancak ölmek kelimesinin zıt anlamlısı doğmaktır. Olumsuzlarla zıt anlamlıları karıştırmamak gerekir.

Güney kelimesinin karşıladığı anlamları ve zıt anlamlı kelimelerin özelliklerini öğrendikten sonra artık güneyin zıt anlamlısından bahsedebiliriz. Güney zıt anlamlısı kuzeydir. Kuzey kelimesi anlam olarak güneyin tam tersini temsil etmektedir.

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili bir diğer özellik de bir kelimenin zıt anlamlısının o kelimenin cümle içinde hangi anlamıyla kullanıldığına göre değişeceğidir.

GÜNEYİN ZIT ANLAMLISI KUZEY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Güney kelimesinin zıt anlamlısı olan kuzey kelimesinin anlamını bilmekte fayda var. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre güneyin zıt anlamlısı kuzeyin anlamı " Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı." olarak tanımlanmaktadır.

Elbette tıpkı güneyde olduğu gibi kuzeyde de siyasi ve coğrafi metinlerde karşılaşacağımız yan anlamlardan bahsetmek mümkün. Örneğin dünyayı iki yarım küreye ayıran ekvator çizgisini temel aldığımızda çizginin üstünde kalan kutup noktasına yakın olan ülkeler kuzey ülkeleri olarak anılır.

Aynı zamanda denizcilikte bir yıldızı tasvir etmek için de kuzey sözcüğünün kullanıldığı bilinmektedir.