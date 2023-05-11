Gürbulak Sınır Kapısı Nerede? Gürbulak Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Gürbulak sınır kapısı nerede, Asya ve Avrupa arasında kara ulaşımı olarak önemli ölçüde rol oynayan Türkiye için çok önem taşımaktadır. Sınır kapıları bir ülke ile diğer ülke arasındaki ticari, sosyal, siyası gibi pek çok unsurun etkileşiminde öneli ölçüde rol oynar. Bu sınır kapılarından biri olan Gürbulak sınır kapısı hangi ülkeye açılır, sorusu önem taşımaktadır. İran'a açılan Gürbulak gümrük kapısı nerede olduğuna baktığımızda hangi ile bağlı olduğunu da öğreniriz.

Sınır Kapıları

Sınır kapıları birden fazla ülkeye sınırı olan ülkelerde bazı durumlar için( ticaret, göç, sağlık, siyasi, askeri vb.) kara ulaşımı açısından önem taşımaktadır. Bu sınır kapıları hemen her kara ülkesinde bunmaktadır. Türkiye'de bulunan sınır kapıları bu yönden ele alındığından özellikle göç, ticaret ve politik olarak büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'nin sınır kapılarına bakacak olduğumuzda Batı, Doğu ve Güneydoğu olmak üzere üç bölgede sınır kapısı bulunmaktadır. Bu sınır kapıları farklı sınır komşuları ile farklı nedenlerden ötürü açık ya da kapalıdır. Bu sınır kapıları özellikle kara yolu ticaretinde önem taşırken Avrupa'ya gidecek olan ticari mallar için transit ticaret görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda göç hareketlerinde bir geçiş noktası olarak görev üstlenmektedir.

Gürbulak Sınır Kapısı Nerede ve Hangi İle Bağlı?

Türkiye birden fazla ülkeye sınır olan bir kara devleti iken aynı zamanda üç tarafı denizlerle çevrili yarımada ülkesidir. Doğuda ve batıda bulunan sınır kapıları birden fazla görev taşırken her biri farklı yerlerden farklı ülkelere açılmaktadır. Doğuda önemli sınır kapılarımızdan biri olan Gürbulak sınır kapısı da sınır kapılarının özellikleri açısından önem taşımaktadır.

Gürbulak sınır kapısı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunmaktadır. Gürbulak sınır kapısı Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapısıdır Sınır kapısı, 160 dönüm alana kurulu tesisleri, 75.000 m2'lik yol ve park alanı bulunmaktadır. Ayrıca 04.09.1953 tarihli 4/1407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak hudut kapısı ilan edilmiştir. Aynı zamanda 16.000 m2 kapalı alanı ile 11 milyon dolarlık bir yatırıma sahne olmuştur. Gürbulak Sınır Kapısı 07 Haziran 1937 tarihli 325 sayılı Yasa ile hizmete açılmıştır. Ayrıca yöre sakinleri için ekonomik hareketlilik ve refah artışının önünü açmıştır.

Gürbulak Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ağrı ilimizde bulunan Gürbulak sınır kapısı Doğubayazıt ilçesinde bulunmaktadır. 07 Haziran 1937 tarihli 325 sayılı Yasa ile hizmete açılan sınır kapısı bölgede özellikle ticari faaliyetler için ekonomik olarak refah artışının da önünü açmıştır.