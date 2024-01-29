Güz dönemi mezunları, yeni yaşamlarına ilk adımlarını atacak

Gün boyu sürecek üç ayrı oturumda düzenlenecek olan törenlerin ilk bölümünde; Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat Fakültesi ile İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültelerinden 175 öğrenci mezuniyetlerini kutlayacak. İkinci bölümde, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İlahiyat, Hukuk ve İletişim fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 176 öğrenci; üçüncü bölümde ise Spor Bilimleri, Sağlık Mimarlık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 169 mezunu kep atma coşkusu yaşayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün 160 mezunları da ilgili fakültelerin mezuniyet törenlerinde diplomalarını alacak.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "On binlerce mezunumuz bugün dünyanın dört bir yanında bizleri gururlandırıyor. 2023-2024 güz döneminde üniversitemizden uğurlayacağımız 680 mezunumuz da bizleri gururlandırmaya devam edecek. Mezuniyet, bir son değil, aksine yeni bir başlangıç. Yeni hayatlarınızda da her zaman olduğu gibi yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.