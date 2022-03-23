Güz Eş Anlamlısı: Güzün Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir?

Güz eş anlamlısı olarak farklı sözcükler kullanılır. TDK sözlüğüne bakıldığında ise bu kelimenin yaz ile kış mevsimi arasında bir zaman dilimine karşılık geldiği ifade edilir. Günlük konuşma dilini geliştirmek ve daha fazla kelime haznesine sahip olmak isteyen kişiler güz kelimesinin diğer kullanımlarını da bilmek isteyebilirler. Güzün eş anlamlısı olan sözcük nedir sorusunun yanıtını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Güz Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı sözcükler Türkçede son derece önemlidir. Özellikle sınavlara girecek olan öğrenciler için bu kelimeler oldukça büyük bir önem taşır. Güz kelimesi birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden biridir.

Güz kelimesinin farklı eş anlamları bulunur. Günümüzde güz kelimesi genelde kitaplarda karşınıza çıksa da bu anlamlar içerisinde yalnızca bir tanesi günlük hayatta çok sık kullanılır. Bununla birlikte diğer anlamları da yöresel olarak farklı yerlerde bilinebilir.

Güz Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Güz eş anlamı olan sözcük sonbahardır. TDK'da yapılan açıklamaya göre belirtilen zaman dilimi sonbahara denk gelir. Sonbahar kelimesi de en çok kullanılan eş anlamdır. Güz kelimesinin diğer iki eş anlamları ise hazan ve payiz kelimeleridir.