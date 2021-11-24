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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:09 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:20

Güz sempozyumu Diş Hekimleri Günü kutlandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güz sempozyumu Diş Hekimleri Günü kutlandı

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin düzenlediği Güz Sempozyumu Diş Hekimleri Günü haftasında gerçekleştirildi. Sempozyuma, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer, Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı Dr. Dt. Orhan Gülen, Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Doğukan Yılmaz ve Lefke Avrupa Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Sadıkoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Pandemi koşulları sebebiyle geçtiğimiz dönemde bu tür etkinlikleri yüz yüze gerçekleştiremediklerini hatırlatan Prof. Dr. Çetiner, bu yıl 113'sü kutlanan Diş Hekimliği Gününün hemen öncesinde bu sempozyumu düzenlemenin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Sempozyuma söz alan konuşmacılardan Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer "Bilimde Yeni Metodoloji: Bağlantısal Bütünsellik" başlıklı bir sunum yaparken Dr. Dt. Orhan Gülen "Con Beam Bilgisayarlı Tomografi (CBCT) Okurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?" ve Dr. Öğretim Üyesi Doğukan Yılmaz "Anterior Estetik Bölgede Periodontoloji'nin Rolü" konulu birer konuşma yaptı. Yrd. Doç. Dr. İsmail Sadıkoğlu ise "Dental Fotoğrafçılık 101: Işığı Anlamak" başlıklı konuşmasında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama örneklerine de yer verdi.

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Güz sempozyumu Diş Hekimleri Günü kutlandı
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