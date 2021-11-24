Güz sempozyumu Diş Hekimleri Günü kutlandı

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Pandemi koşulları sebebiyle geçtiğimiz dönemde bu tür etkinlikleri yüz yüze gerçekleştiremediklerini hatırlatan Prof. Dr. Çetiner, bu yıl 113'sü kutlanan Diş Hekimliği Gününün hemen öncesinde bu sempozyumu düzenlemenin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Sempozyuma söz alan konuşmacılardan Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer "Bilimde Yeni Metodoloji: Bağlantısal Bütünsellik" başlıklı bir sunum yaparken Dr. Dt. Orhan Gülen "Con Beam Bilgisayarlı Tomografi (CBCT) Okurken Nelere Dikkat Etmeliyiz?" ve Dr. Öğretim Üyesi Doğukan Yılmaz "Anterior Estetik Bölgede Periodontoloji'nin Rolü" konulu birer konuşma yaptı. Yrd. Doç. Dr. İsmail Sadıkoğlu ise "Dental Fotoğrafçılık 101: Işığı Anlamak" başlıklı konuşmasında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama örneklerine de yer verdi.