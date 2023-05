“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Sergide, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getirdiklerini ifade eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu eserler, farklı tarzlarda ustalığı, yaratıcılığı ve çeşitliliği yansıtıyor. Sanat; sadece güzellikleri ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun ve dünyanın çeşitli meselelerini de yansıtır. Sanatçılar, yaratıcılıklarıyla bize yeni bakış açıları sunar, sorgulatır ve düşündürür. Bu sergi de sanatın gücünü ve etkisini hissetmek için sunulan bir fırsattır" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise "Bakmak için her zaman bir çift göz, hissetmek için dokunmak yetmez; öyle şeyler vardır ki yalnızca kalple hissedilir. O nedenle de, sanatla ilgili heyecanları her daim taze tutan insanların kalp gözleri hep açıktır. Sanat, hayatın her alanına girer ve büyü gibi sarmalar" şeklinde konuştu.

Sergi 2 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.