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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 24.5.2023 11:04

“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

23 akademisyen sanatçısının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 50 eseri bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 443’üncü sergisini açan Cumhurbaşkanı Tatar, “Buradaki çağdaşlık, evrensellik ve bu değerli çalışmalar bizleri gerçekten yüreklendiriyor. Bu sayede bugünden geleceğe izlerimizi bırakıyoruz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Sergide, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, vitray, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getirdiklerini ifade eden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu eserler, farklı tarzlarda ustalığı, yaratıcılığı ve çeşitliliği yansıtıyor. Sanat; sadece güzellikleri ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun ve dünyanın çeşitli meselelerini de yansıtır. Sanatçılar, yaratıcılıklarıyla bize yeni bakış açıları sunar, sorgulatır ve düşündürür. Bu sergi de sanatın gücünü ve etkisini hissetmek için sunulan bir fırsattır" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise "Bakmak için her zaman bir çift göz, hissetmek için dokunmak yetmez; öyle şeyler vardır ki yalnızca kalple hissedilir. O nedenle de, sanatla ilgili heyecanları her daim taze tutan insanların kalp gözleri hep açıktır. Sanat, hayatın her alanına girer ve büyü gibi sarmalar" şeklinde konuştu.

Sergi 2 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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“Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı
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