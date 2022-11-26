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Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:28

Hacettepe Üniversitesinden “hatırlı buluşmalar”etkinliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde; Fakültenin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla öğrenciler, öğretim elemanları, mezunlar ve davetli misafirlerle birlikte yaklaşık bin kişinin katılımıyla “Hatırlı Buluşmalar” etkinliği düzenlendi. “Prof. Dr. Erçetin, birlikte üretmeye, öğrenmeye, zamanın ötesinde başarılara odaklanmaya devam edileceğini söylerken derken "Türkiye Yüzyılında gelecek nesiller sizlerin eseri olacaktır" mesajı ile öğretmen adaylarına seslendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hacettepe Üniversitesinden “hatırlı buluşmalar”etkinliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin 1982 yılından bu yana kırk yıllık geçmişe sahip olması sebebiyle "Bir Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı Vardır" geleneğinden yola çıkarak düzenlenen etkinlikte Türk kahvesi eşliğinde bir araya geldi.

TÜRKİYE YÜZYILINDA GELECEK NESİLLER SİZLERİN ESERİ OLACAK

Etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin ilk olarak hain terör saldırılarında şehit düşen öğretmenleri anarak yılmadan korkusuz duruş sergileneceğini ifade etti. Prof. Dr. Erçetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır' felsefesine vurgu yaparak "Nitelikli, saygın ve etki değeri yüksek çalışmalarla birlikte üretmeye, zamanın ötesinde başarılara odaklanmaya devam edeceğiz" ifadelerini dile getirdi. Türkiye'nin ve Türk Eğitimi'nin geleceğine sıklıkla vurgu yapan Erçetin, "Türkiye Yüzyılında gelecek nesiller sizlerin eseri olacaktır" mesajı ile öğretmen adaylarına seslendi.

Etkinlik sonunda Yeşil Vatan bilincini güçlendirmek amacıyla Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak fidanlar misafirlere dağıtıldı.

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Hacettepe Üniversitesinden “hatırlı buluşmalar”etkinliği
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