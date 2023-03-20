Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçenin doğru kullanılması için öncelikle dilbilgisi konularına hâkim olunmalıdır. Bunun için de bazı kelimelerin nasıl yazılması gerektiği bilinmelidir. Hafta içi kelimesinin yazımı da bu kapsamda araştırılmalıdır. Hafta içi nasıl yazılır sorusunu araştırmak için öncelikle TDK sözlüğüne bakabilirsiniz. TDK haftaiçi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hafta İçi Nasıl Yazılır?

Bazı kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılması konusu çok karıştırılır. Hafta içi kelimesi Türkçemizde ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kimi kullanıcılar kelimenin birleşik yazılmasını alışkanlık haline getirmişlerdir. Konu ile ilgili TDK sözlüğü incelendiğinde hafta içi kelimesinin ayrı yazılması gerektiği anlaşılır. Kelimenin doğru yazımı ile ilgili aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.

Hafta içi – doğru yazım

Haftaiçi – yanlış yazım

TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde hangi kelimenin ne şekilde yazılması gerektiği ve kelimenin anlamı ile ilgili aradığınız bilgileri bulabilirsiniz. Hafta içi kelimesinin yazımı ile ilgili de bu kaynaktan istifade edebilirsiniz. Hafta içi kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin ayrı yazımı yanlış kullanımdır. Hafta içi kelimesinin cümle içine kullanımı ile ilgili aşağıdaki yapıları inceleyebilirsiniz.