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Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:28 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:28

Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bazı kelimelerin birleşik, bazılarının ise ayrı yazıldığı görülür. Konuşma dili için bu kelimelerin kullanımı çok önemli değildir. Fakat yazışmalarda kelimenin doğru yazımı bilinmelidir. Hafta içi nasıl yazılır sorusu da bu kapsamda incelenmelidir. Bu kelime, birleşik ya da ayrı yazılması karıştırılan bir konudur. TDK haftaiçi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık.

Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçenin doğru kullanılması için öncelikle dilbilgisi konularına hâkim olunmalıdır. Bunun için de bazı kelimelerin nasıl yazılması gerektiği bilinmelidir. Hafta içi kelimesinin yazımı da bu kapsamda araştırılmalıdır. Hafta içi nasıl yazılır sorusunu araştırmak için öncelikle TDK sözlüğüne bakabilirsiniz. TDK haftaiçi doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hafta İçi Nasıl Yazılır?

Bazı kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılması konusu çok karıştırılır. Hafta içi kelimesi Türkçemizde ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kimi kullanıcılar kelimenin birleşik yazılmasını alışkanlık haline getirmişlerdir. Konu ile ilgili TDK sözlüğü incelendiğinde hafta içi kelimesinin ayrı yazılması gerektiği anlaşılır. Kelimenin doğru yazımı ile ilgili aşağıdaki hususları dikkate alabilirsiniz.

  • Hafta içi – doğru yazım
  • Haftaiçi – yanlış yazım

TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğünde hangi kelimenin ne şekilde yazılması gerektiği ve kelimenin anlamı ile ilgili aradığınız bilgileri bulabilirsiniz. Hafta içi kelimesinin yazımı ile ilgili de bu kaynaktan istifade edebilirsiniz. Hafta içi kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin ayrı yazımı yanlış kullanımdır. Hafta içi kelimesinin cümle içine kullanımı ile ilgili aşağıdaki yapıları inceleyebilirsiniz.

  • Ülkemizdeki tüm okullar hafta içi günlerde açıktır.
  • Hafta içi yoğun çalıştık. Hafta sonu iyi bir tatili hak ettik.
  • Hafta içi gelemezseniz hafta sonu haberleşebiliriz.
  • Hafta içi çok çalışıyorsun. Biraz da kendine zaman ayırmalısın.

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Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Haftaiçi Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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