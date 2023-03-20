Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hafta sonu nasıl yazılır konusunu araştırırken TDK sözlüğünde yazılanlar esas alınmalıdır. Bu sayede kelimenin en doğru şekilde nasıl kullanılacağını anlayabilirsiniz. Hafta sonu kelimesinin nasıl yazılacağı ve ne şekilde kullanılacağı merak edilen bir konudur. Bu kelime ile ilgili karıştırılan hususların başında kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağıdır. TDK haftasonu doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hafta Sonu Nasıl Yazılır?

Türkçede hafta sonu gibi çok sayıda kelimenin yazımı ile ilgili ihtilafa düşülebilir. Hafta sonu kelimesi ile ilgili yanılgıya düşülen konuların başında bu kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği gelir. Hafta sonu kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. TDK kaynaklarında da konunun ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki esasları baz alabilirsiniz.

Hafta sonu (kelimenin doğru kullanımı)

Haftasonu (kelimenin yanlış kullanımı)

TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hafta sonu kelimesinin ayrı yazılması gerekir. Kelimenin ayrı ya da birleşik yazılması konusunda yapılan hatalar konuşma esnasında hissedilmeyebilir. Fakat yazışma dilinde hata yapmamak çok önemlidir. Hafta sonu kelimesinin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.