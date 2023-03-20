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Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:24 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:24

Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı konusunda insanlar yanılgıya düşebilir. Hafta sonu kelimesi de bunlardan biridir. Söz konusu kelimenin doğru şekilde kullanımı konuşma dili için çok önemli değildir. Fakat bu kelimenin yazışma dilinde doğru kullanımı çok önemlidir. Bu nedenle hafta sonu nasıl yazılır sorusu irdelenmelidir. TDK haftasonu doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı konusunu sizler için araştırdık.

Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hafta sonu nasıl yazılır konusunu araştırırken TDK sözlüğünde yazılanlar esas alınmalıdır. Bu sayede kelimenin en doğru şekilde nasıl kullanılacağını anlayabilirsiniz. Hafta sonu kelimesinin nasıl yazılacağı ve ne şekilde kullanılacağı merak edilen bir konudur. Bu kelime ile ilgili karıştırılan hususların başında kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılacağıdır. TDK haftasonu doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Hafta Sonu Nasıl Yazılır?

Türkçede hafta sonu gibi çok sayıda kelimenin yazımı ile ilgili ihtilafa düşülebilir. Hafta sonu kelimesi ile ilgili yanılgıya düşülen konuların başında bu kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği gelir. Hafta sonu kelimesi ayrı yazılması gereken bir kelimedir. TDK kaynaklarında da konunun ayrıntılarına yer verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki esasları baz alabilirsiniz.

  • Hafta sonu (kelimenin doğru kullanımı)
  • Haftasonu (kelimenin yanlış kullanımı)

TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Hafta sonu kelimesinin ayrı yazılması gerekir. Kelimenin ayrı ya da birleşik yazılması konusunda yapılan hatalar konuşma esnasında hissedilmeyebilir. Fakat yazışma dilinde hata yapmamak çok önemlidir. Hafta sonu kelimesinin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Hafta sonu yapılacak olan veli toplantısı Salı gününe ertelendi.
  • Her zaman hafta sonunu iple çekmişimdir.
  • Çocukları lunaparka götürmek için hafta sonunun gelmesini bekliyorum.
  • Hafta içi dinlenemediğim için dinlenmek için hafta sonu harika bir zaman dilimidir.

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Hafta Sonu Nasıl Yazılır? TDK Haftasonu Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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