Haksız Fiil Nedir? Hukukta Haksız Fiil Zamanaşımı Süresi Ne Kadar, Örnekleri ve Unsurları Neler?

Haksız fiil nedir sorusunun cevabı için hukuk kitaplarından istifade edebileceğiniz gibi internet üzerinden de çeşitli kaynakları inceleyebilirsiniz. Haksız fiil zamanaşımı süresi, yapacağınız araştırmada temel olarak incelemeniz gereken konulardan biridir. Haksız fiil örnekleri de araştırdığınız kaynaklarda karşınıza çıkacaktır. Haksız fiilin unsurları ve özellikleri bilinerek konu ile ilgili çok daha ayrıntılı bilgi sahibi olunabilir. Haksız fiil şartları yazımızın devamında.

Haksız Fiil Nedir?

Hukuk terimleri içinde en çok merak edilen konulardan biri de haksız fiildir. Bu terim genel anlamda bir mal varlığı üzerindeki kanuni bir ihlali ifade eder. Kanuni açıdan öne çıkan bir fiil sorumluluğu vardır. Bunlar içinde en çok ismi duyulan kavram haksız fiildir.

Bir kişinin şahsi malvarlığına hukuka aykırı şekilde zarar gelmesi olayı, haksız fiil olarak ifade edilir. Bu durumun oluşması için adından da anlaşılacağı gibi hukuk kurallarına aykırı bir durumun oluşması gerekir. Söz konusu durumla karşılaşan mağdur, hukuk çerçevesinde hakkını arar. Hak arama maddi anlamda olabileceği gibi manevi anlamda da olabilir.

Haksız Fiil Şartları

Haksız fiil ile ilgili merak edilenlerden biri de bu durumun şartlarının ne olduğudur. Burada öne çıkan öncelikli husus uğranan zararın hukuka aykırı olarak ortaya çıkmasıdır. Böylece, mağdur olan kişinin hukuk çerçevesinde hak araması söz konusu olacaktır. Eğer haksız fiil ile başka bir kişi de zarar gördü ise onun da hak arama hakkı doğar.

Haksız fiilden bahsedebilmek için zarara uğrayan kişinin yaşanan fiil ile ilgili bir illiyet bağının olması gerekir. Yaşanan durum ile ilgili kanunlar çerçevesinde ayrıntılı bir soruşturma yapılır. Eğer kişinin zarara uğradığı yönünde bir sonuca varılırsa zarara sebep olan kişinin karşı tarafa tazminat ödemesi gündeme gelir.

Haksız Fiil Örnekleri

Hukuk kaynaklarında haksız fiille ilgili çok sayıda örnek bulabilirsiniz. Burada esas olan somut olaylarda yaşanan durumların haksız fiil kapsamına girip girmediğidir. Konu ile ilgili en yaygın örnekler ameliyatlardaki doktor hatalarında ortaya çıkar. Ameliyatta yapılan doktor hatalarından kaynaklı olara haksız fiil söz konusu olabilir.

İş kazalarında da haksız fiille ilgili çok örnek vardır. İş kazası neticesinde işçi işverenden tazminat talebinde bulunabilir. Bu hakkın doğması için haksız fiil şartlarının oluşup oluşmadığına bakılır. İş kazası avukatı ile görüşüldüğünde konu ile ilgili çok daha doğru adımlar atılabilir. Evliliğin sonlanması halinde eşlerin birbirinden tazminat talep etmesi durumunda da haksız fiil şartlarından söz edilebilir.