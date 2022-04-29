Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hala Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Doğru Yazılışı Şapkalı Mı, Şapkasız Mı?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 13:23 Son Güncelleme: 29.4.2022 13:24

Hala Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Doğru Yazılışı Şapkalı Mı, Şapkasız Mı?

Hala Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Doğru Yazılışı Şapkalı Mı, Şapkasız Mı?

Türkçe'de pek çok kelime yanlış yazılmaktadır. Bunda doğru bilinen yanlışların payı çok yüksektir. Fazla kelime kullanımı, ayrı yazılması gerekenlerin birleşik ya da birleşik yazılması gereken kelimelerin ayrı yazılması vb. pek çok kelime hataları ile karşılaşmak mümkündür. Diğer sık yapılan hatalardan biri de yumuşak sesle okunan bazı kelimelerin şapka kullanmadan yazılarak yanlış anlamlara sebebiyet vermesidir. Şapka kullanma mevzusu uzun zamandan beri kafa karıştıran bir konudur. Şapkanın kalktığının söylendiği zamanlar da olmuştur. Ancak aynı yazılan ve farklı seslerde okunup, farklı anlamlara gelen kelimeler dilde karışıklığa sebebiyet verebilmektedir. Bu karışıklığın başında gelen kelimelerden biri de 'hala' kelimesidir. Hala nasıl yazılır? Hala şapkalı mı, şapkasız mı yazılır konusu kafa karıştırmaya devam etmektedir. Bu konuyu temelinden halletmek için TDK'ya bakmak gerekir. Peki, TDK'ya göre hala nasıl yazılır?

Türkçe'de şapka işareti (^) özellikle a harfinin üzerine konularak seste yumuşama olacağını ifade eder. Çünkü dilimizde her ne kadar 29 harf olsa da bazı harflerin birden fazla sesi vardır. Bu nedenle bazı kelimeler aynı yazılsa da farklı seslerde okunur. Bunu ayırabilmenin en güzel yolu şapka işaretini kullanmaktır. Hala ve hâlâ kelimeleri ayrı anlama gelen kelimelerdir. Her iki anlamı da tek bir yazım şekliyle ifade etmek kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir. Peki, hala nasıl yazılır? Doğru yazımı hâlâ mıdır? İşte, hala kelimesine dair tüm detaylar...

Hala Nasıl Yazılır?

"Şimdiye kadar, o zamana kadar, halen ve henüz" gibi anlamlara gelen hâlâ kelimesi yumuşak a sesi ile okunur. Yazımının sıklıkla karıştırıldığı ve "babanın kız kardeşi anlamına gelen" 'hala' kelimesi ile aynı şekilde yazıldığı hala'nın doğru yazımı 'hâlâ' şeklindedir. TDK'da hâlâ kelimesi, üzerine şapka olarak bilinen yumuşama işareti konularak yazılır.

Hala Nasıl Yazılır Tdk?

Türkçe de kelimelerin doğru kullanım şekillerini TDK'dan öğreniriz. TDK'ya göre kelime 'hala' şeklinde değil hâlâ şeklinde yazılır.

Hala TDK Yazımı

  • Hala(Yanlış)
  • Hâlâ(Doğru)

Hala Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • Benimle hâlâ konuşmanı bekliyorum.(Doğru)
  • Senden hala ses çıkmadı. (Yanlış)

ARKADAŞINA GÖNDER
Hala Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Doğru Yazılışı Şapkalı Mı, Şapkasız Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA