Hala Nasıl Yazılır? TDK Hâlâ Doğru Yazılışı Şapkalı Mı, Şapkasız Mı?

Türkçe'de şapka işareti (^) özellikle a harfinin üzerine konularak seste yumuşama olacağını ifade eder. Çünkü dilimizde her ne kadar 29 harf olsa da bazı harflerin birden fazla sesi vardır. Bu nedenle bazı kelimeler aynı yazılsa da farklı seslerde okunur. Bunu ayırabilmenin en güzel yolu şapka işaretini kullanmaktır. Hala ve hâlâ kelimeleri ayrı anlama gelen kelimelerdir. Her iki anlamı da tek bir yazım şekliyle ifade etmek kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir. Peki, hala nasıl yazılır? Doğru yazımı hâlâ mıdır? İşte, hala kelimesine dair tüm detaylar...

Hala Nasıl Yazılır?

"Şimdiye kadar, o zamana kadar, halen ve henüz" gibi anlamlara gelen hâlâ kelimesi yumuşak a sesi ile okunur. Yazımının sıklıkla karıştırıldığı ve "babanın kız kardeşi anlamına gelen" 'hala' kelimesi ile aynı şekilde yazıldığı hala'nın doğru yazımı 'hâlâ' şeklindedir. TDK'da hâlâ kelimesi, üzerine şapka olarak bilinen yumuşama işareti konularak yazılır.

Hala Nasıl Yazılır Tdk?

Türkçe de kelimelerin doğru kullanım şekillerini TDK'dan öğreniriz. TDK'ya göre kelime 'hala' şeklinde değil hâlâ şeklinde yazılır.

Hala TDK Yazımı

Hala(Yanlış)

Hâlâ(Doğru)

Hala Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı