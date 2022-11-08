Halifelik Ne Zaman Kaldırıldı? Halifeliğin Kaldırılması Hangi İlke İle Alakalı, Tarihi Ve Nedenleri Neler?

Halifelik ne zaman kaldırıldı sorusu beraberinde halifeliğin kaldırılması tarihini de getirmektedir. Halkın kendi kendini yönettiği, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı bir yönetime geçerken kaldırılanlardan biri de halifeliktir. Cumhuriyet kurulurken karşımıza çıkan ilkelerden Halifeliğin Kaldırılması hangi ilke ile alakalı milliyetçilik ilkesi mi Merak edilen tüm soruların cevapları ve halifeliğin kaldırılması nedenleri, sebebi ile halifeliğin kaldırılması ile ilgili tüm merak edilenler için detaylara birlikte bakalım.

Halifelik Ne Zaman Kaldırıldı?

Türkiye Cumhuriyeti kuruluyorken gerçekleştirilen devrimlerden biri de halifeliğin kaldırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Halifelik, Cumhuriyetin kurulma yıllarında Cumhuriyet rejimini istemeyenler tarafından sıklıkla rejime karşı kullanılan bir araç haline gelmekteydi. Buna bağlı olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda halifeliğin kaldırılmasın karar verildi. Halifeliğin kaldırılma tarihi 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanun ile kaldırılmıştır.

Halifeliğin Kaldırılması Hangi İlke İle Alakalı?

Siyasi bir devrim olarak karşımıza çıkan halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangisi ile bağlantılıdır? Herkesin aklına milliyetçilik ilkesi mi sorusu gelse de halifeliğin kaldırılması laiklik ilkesi ile alakalıdır. Cumhuriyet ile yönetim anlayışına geçen Türkiye'de halifelik makamının herhangi bir işlevinin kalmadığı düşünülmüş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmıştır. Böylece halifelik makamını Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kullanmak isteyen kötü niyetli ayaklanmaların da önüne geçilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması Nedenleri

Halifeliğin kaldırılması ile ilgili sebepleri ve doğru bilgileri sizin için listeleyerek hazırladık. Halifelik kaldırılması nedenleri ve merak edilenler;