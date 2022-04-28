Halihazırda Nasıl Yazılır? TDK Hali Hazırda Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; resmi güncel yazım kılavuzunda, Türk Dili'ne ait tüm kelimelerin doğru yazılışları ile birlikte tüm anlamlarını da açıkça ifade etmiştir. Bir belirteç olarak gördüğümüz halihazırda kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı; ''halihazırda'' olarak ifade edilmiştir, anlamı ise '' ''1. Zarf: Bugünlerde, son zamanlarda - 2. Zarf: Şimdi, şu anda.'' olarak açıklanmıştır. ''Halihazırda'' kelimesi doğru yazılışının dışında kullanıldığı vakit, yazım hatasına sebebiyet verilecektir. Halihazırda kelimesi de, dilimizde bulunan ve yazılışları konusunda hatalar yapılan bazı diğer kelimeler gibi ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaratan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bahsi geçen diğer kelimelerde de olması gerektiği gibi, halihazırda kelimesinde de doğru yazılışı bilmek, dilimiz için temiz kullanıma olanak sağlayacaktır. Aksi taktirde dilimizin temiz ve özgün kalması için yarar sağlanmamış olacaktır. Peki, halihazırda nasıl yazılır? Haberimizde inceleyelim.

Halihazırda Nasıl Yazılır?

Dilimizde bulunan çoğu kelime, vatandaşlar tarafından ya diğer farklı dillerden Türkçe'ye geçmiş olan kelimelerin kökenlerinden dolayı zorluklardan ya da ayrı mı yoksa birleşik mi olduğu ile alakalı karışıklıklardan kaynaklı şekilde, yanlış yazılmaktadır.

Halihazırda kelimesi de bu kelimelere örnektir ve ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda sürekli hatalara maruz kalmaktadır. Halihazırda kelimesi birleşik yazılması gereken bir zarf kelimesidir. Halihazırda kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Ben zaten bu ödevimi halihazırda yapmıştım.

Ben zaten bu ödevimi halihazırda yapmıştım. YANLIŞ: Hali hazırda üç adet farklı kahve markası var.

Halihazır Nasıl Yazılır?

Dilimizin içinde, vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına sebep olan kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, bu mevcut kelimeleri sürekli yanlış yazmaktadırlar. Bunlara bir örnek olarak, halihazırda kelimesi de sunulabilir.

Halihazırda kelimesi, bu yazım kullanımı dışında herhangi bir şekilde yazılacak olursa; dil hatası oluşmuş sayılacaktır. Kelimenin doğru yazılışı ''halihazırda'' olmalıdır. Ayrı yazılmaması gereken halihazırda kelimesi, iki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile bir bütün anlam ifade eden kelimeler arasında bulunmaktadır.

Halihazırda Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dili'nin kirlenmemesi, farklı dillerin kelimelerine karşı özgünlüğünü koruması ve anlaşılırlığının kaybolmaması için çaba gösteren kurum olan TDK, dilimize ait tüm kelimelerin anlamlarını ve doğru yazılışlarını güncel yazım kılavuzunda ve resmi sitesinde açıkça ifade etmiştir.

Halihazırda kelimesi de TDK tarafından incelenmiş ve doğru yazılışına, ''halihazırda'' olarak karar verilmiştir. Yine TDK'daki anlamına göre; halihazırda kelimesi; ''1. Zarf: Bugünlerde, son zamanlarda - 2. Zarf: Şimdi, şu anda.'' olarak belirtilmiştir. ''Halihazırda'' kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekilde örneklendirilebilir;

DOĞRU: Halihazırda

Halihazırda YANLIŞ: Hali hazırda

Hali hazırda YANLIŞ: Halihazır da

Halihazırda TDK

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre halihazırda kelimesi, güncel yazım kılavuzunda da açıklandığı üzere; ''halihazırda'' olarak yazılmalıdır. ''1. Zarf: Bugünlerde, son zamanlarda - 2. Zarf: Şimdi, şu anda.'' anlamı ile ifade edilen halihazırda kelimesi birleşik yazılmalıdır.

Ayrı yazıldığı taktirde yazım yanlışı yapılmış olunacaktır. Dilimizde bulunan birçok kelime, vatandaşları, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılmalı ikileminde bırakmaktadır. Bu sorunun çözümü için TDK (Türk Dil Kurumu) resmi sitesinden, güncel yazım kılavuzundan yardım alınması elzem olacaktır.