Harvard’lı Dicle’nin hayali gerçek oldu





SABAH'A ANLATTI

Genç bilim insanı adayı Dicle Ezgi Ekinci ise adeta bir halef-selef kucaklaşmasına benzeyen buluşmanın detaylarını SABAH'a anlattı. Diyarbakır'dayken 3 yıl önce okul müdürlerinin Dağdeviren'i ziyaret ettiğini anlatan Dicle, "Öğretmenim bana Canan Hanım'dan çok bahsetti. Ben de çok etkilendim. 3 yıl boyunca tüm çalışmalarını yakından takip ettim. Rol modelimdi. İleride ben de onun gibi olmak istiyorum" dedi. Dağdeviren'i MIT'deki kendi laboratuvarında ziyaret ettiğini anlatan genç Harvard'lı Dicle, "Mükemmel bir laboratuvar kurmuş. Hayranlığım daha da arttı. Çok da iyi bir insan. O da benim gibi yollardan geçmiş" dedi.