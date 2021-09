Hasret bitiyor

Yaklaşık 1.5 yıldır okullardan uzak kalan 18 milyonu aşkın öğrenci yarın sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşuyor. Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Yüz yüze eğitim için okullarda tüm önlemler alındı. Ancak yüz yüze eğitimin devam etmesi ve okulların açık kalması için velilerin ve öğrencilerin de bazı önemli tedbirleri alması gerektiğini söyleyen uzmanlar çocuğu okulda olan ailelerin mutlaka aşılarını tamamlaması gerektiğini vurguluyor. Peki yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken diğer konular neler? İşte madde madde okullarda hijyen önerileri:Maskeye kirli ellerle dokunulmaması, maskenin değiştirilmeden ve değiştirildikten sonra ellerin dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı. Çocuğun yanına en az 2-3 tane yedek maske verilmeli, yemekten sonra maskesini değiştirmesi ve ellerini dezenfekte etmesi öğretilmeli.Özellikle küçük çocukların maske takma alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için sevdiği karakterlerde maske takmaları sağlanabilir. Hazır çizgi film karakterli maskelerin yanı sıra sevdiği karakterlerden maske de dikilebilir veya satın alınabilir. Ancak maskelerin koruyucu özelliği olması önemli. En az 2 kat, çocuğun yüzüne uygun pamuklu terletmeyecek kumaş seçilmeli.Kapı kolu, lavabo, merdiven korkuluğu gibi herkesin dokunduğu alanlarla temas edildikten sonra ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiği çocuklara anlatılmalı. Özellikle daha küçük yaştaki çocuklara ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği mutlaka öğretilmeli.Özellikle kantin, teneffüs, yemekhane gibi kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı. Arkadaşlarla her türlü temastan (el ele gezmek, el şakaları yapmak vs.) kaçınılması gerektiği çocuğa anlatılmalı.Sınıfta diğer arkadaşlarıyla silgi, kalem, kalemtıraş, kitap gibi ürünlerin paylaşılmaması gerektiği çocuklara öğretilmeli. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli ve okullarda bulundurulmamalı. Yiyecek ve içeceklerin bu süreçte paylaşılmaması gerektiği çocuklara öğretilmeli. Yiyecekler mümkünse evden götürülmeli. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı.Çocukların yanında mutlaka yedek maske ve dezenfektan bulunmalı. Yemek gibi maske kullanılmayan durumlarda hapşırırken veya öksürürken ağız bir kâğıt mendille kapatılmalı, kâğıt mendil yoksa el dirseği ile kapatılmalı. Öksüren, hapşıran, hasta gibi görünen kişilerden uzak durulmalı.Maske, mesafe ve el hijyeni kuralına uydukları sürece her türlü virüs ve mikroptan korunabilecekleri anlatılmalı. Ellerin kesinlikle ağız, yüz, burun ve göze değdirilmemesi gerektiği açıklanmalı. Bu salgının er geç biteceği, bunu bir fobi haline getirmemeleri gerektiği, önlemlere uymalarının yeterli olduğu öğretmenler ve veliler tarafından anlatılmalı.Okullarda Kovid-19'a karşı alınan bazı önlemler ise şöyle:Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında bulundurulan maske atık kutularının günlük olarak boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.Okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak.Yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün oldukça farklı zamanlara yayılacak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.