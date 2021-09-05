Hasret bitiyor

Giriş Tarihi: 5.9.2021

Kovid-19 salgını nedeniyle 1.5 yıldır okullarından uzak kalan 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen yarın yüz yüze eğitimde buluşacak. Uzmanlar, çocuklara öncelikle maske, mesafe ve hijyen kurallarının öğretilmesi gerektiğine dikkat çekti