Hasret eş anlamlısı nedir? Hasret kelimesinin eş anlamlısı

Yazılış bakımından farklı, anlam bakımından aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Hasret kelimesinin eş anlamlısı günümüzde daha çok kullanılmaktadır. Bu bakımdan hasret daha çok eskiden yaygın olarak kullanılmıştır. Cümle içerisinde bu anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutabilir.

HASRET KELİMESİNİN ANLAMI

Hasret kelimesinin anlamı genel olarak eş anlamıyla dile getirilebilir. Hasret eş anlamlısı özlem kelimesidir. Bu kelimeden yola çıkacak olursak hasret kelimesi çok özlemek ya da özlem şeklinde belirtilebilir. Bu bağlamda özlem kelimesinin anlamı ise ''bir kimseyi ya da bir şeyi görme, ona kavuşma duygusu ve isteği'' olarak nitelendirilebilir.

HASRETİN EŞ ANLAMLISI

Hasret kelimesinin eş anlamlısı özlem veya özlenti kelimesidir. Buna bakarak hasret kelimesini özlem üzerinden yorumlayabiliriz. Ayrıca bu iki kelimeyi de cümle içerisinde birbirinin yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun haricinde hasretle özlem kelimesine örnek şu cümleleri verebiliriz:

İnsan hasrete düştüğü zaman gözü bir şey görmüyor.

Yeni taşındığı için arkadaşlarını her gün özlemiş.

HASRET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hasret kelimesinin pek fazla eş anlamlısı bulunmamaktadır. En bilinen ve kullanılan eş anlamlısı özlem kelimesidir. Bunun yanında tahassür kelimesi de kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak hasret kelimesiyle benzerlik gösterebilecek kelimeler şunlardır: