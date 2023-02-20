Hastane sınıfları açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki illerde hastanelerde 1 Mart'a kadar sınıflar açılacağını kaydetti. Özer, "Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler. LGS'ye ve YKS'ye girecek öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursu açacağız" dedi. Bazı hastanelerde tedavileri devam eden öğrenciler ise hastanelerde ders başı yaptı. Adıyaman'dan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 6 çocuk için de tedavi gördükleri odalar okula dönüştürüldü. Öğrenciler, gönüllü öğretmenleriyle eğitime başladı. Onlardan biri de 1. sınıf öğrencisi Elif Kübra Toprak oldu.