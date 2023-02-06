Havadaki Su Buharı 0 Derecenin Altına Düşerse Ne Olur? Su Buharı Isı Kaybedince Ne Olur?

Havadaki su buharı 0 derecenin altına düşerse ne olur araştırmasında karşınıza çiğ ve kırağı çıkacaktır. Su buharının ısı kaybetmesi ile oluşan çiğ ve kırağı, özellikle kış aylarında yaygın olarak görülür. Su buharı ısı kaybedince ne olur? Okuyacağınız bu yazıda doğa olayları ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız. Çiğ ve kırağı olur mu ya da bu durumun nasıl oluştuğu ile ilgili ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Havadaki Su Buharı 0 Derecenin Altına Düşerse Ne Olur?

Doğadaki olağan gelişmeler sonucunda çok sayıda olay meydana gelir. Bu olaylar içinde en çok bilinenler yağmur ve kar yağmasıdır. Söz konusu olayların haricinde nadiren göreceğiniz ve nasıl oluştuğunu merak edeceğiniz bir kısım durumlar da gelişebilir.

Doğada nadiren rastlayacağınız doğa olaylarından biri de kırağı ve çiğdir. Çiğ, havadaki su buharının 0 derecenin altına düşmesi sonucunda gerçekleşir. Havadaki su buharının sıvı hale geçmeden direkt olarak buz haline dönüşmesi sonucunda çiğ ortaya çıkar. Çiğ ve kırağı, havanın yere yakın olduğu durumlarda gerçekleşir.

Su Buharı Isı Kaybedince Ne Olur?

Su buharı ani olarak ısı kaybettiğinde gaz halinden direkt olarak katı hale geçme söz konusu olacaktır. Bu da çiğ olarak karşınıza çıkar. Özellikle günün ilk ışıklarında görebileceğiniz bu olay, baharın son döneminde yaygın olarak görülür.

Sabah kalktığınızda ev çatılarında, arabaların üzerinde kar benzeri ince bir tabaka görebilirsiniz. Bu oluşum kırağıya örnektir. Kırağının zamansız yağması durumunda sebze ve meyveler zarar görür. Özellikle bahar döneminde havalar ısınmaya başlanınca çiğ yağarsa çiçek açan bitkiler yanar. Bu da mahsulün olması gerekenden daha az olması demektir. Kırağının zamansız oluşması, bu nedenle istenmeyen bir durumdur.