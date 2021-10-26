Hayvan hastanesindeki yenilikler hayat kurtarıyor

İnsanlarda olduğu gibi hayvan hastalıklarında da etkili bir tedavi süreci için hızlı ve güvenilir bir teşhis gerekiyor. Bunun içinse yetkin bir ekip ve donanımlı bir laboratuvarda uygulanan tahliller son derece önem taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı ise KKTC'de hizmet sunan tek özel veteriner laboratuvarı olarak öne çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Sayıner, hayvan hastalıklarında hızlı ve isabetli bir tedavi için bilimsel laboratuvar tahlillerine dayalı tanı sürecinin önemine vurgu yaparak, modernizasyon çalışmalarını tamamladıkları laboratuvarları ile veteriner hizmetlerinde ülke genelinde çok önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını ifade etti.

DONANIM VE EKİBE SAHİP OLUNMALI

Sahip oldukları olanaklarla, hayvan hastalıklarının tedavilerinde, ileride rutine dönecek pek çok uygulamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüttüklerini de söyleyen Dr. Sayıner, "Veteriner Laboratuvar uygulamaları anlamında birçok farklı laboratuvar disiplinleri ile benzer süreçlerimiz olsa da temel ve çok önemli iki farklılığımız bulunuyor. Bu da çalıştığımız biyolojik örnek ve hayvan türlerinin çeşitliliğidir. Doğası gereği hayvan türleri arasında farklılıklar bulunuyor. Bu durum laboratuvar anlamında örnek tipi, örnek kabul, örneği test için hazırlama, analitik metot seçimi ve metot teyidi (ki türden türe ciddi farklılıklar olabilir) ve uygulaması, sonuçların değerlendirilmesi, gerekirse tekrar çalışma gibi kritik laboratuvar süreçlerini etkiliyor. İşte bu nedenle hayvan sağlığına yönelik laboratuvar hizmetleri bu ihtiyacı karşılayacak uygun donanıma ve uzman veteriner hekim ile teknik ekibe sahip veteriner laboratuvarlarında yürütülmelidir" dedi.