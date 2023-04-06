Hedef donanımlı gençler yetiştirmek

Öğrencilerle bir araya gelen Çukurova İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, projenin öneminden bahsederek gençlere çevreye duyarlılık konusunda çok büyük bir sorumluluk düştüğünü ve bu sorumluluğu yerine getirmede başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler ise çevreye duyarlı olmanın her vatandaşın görevi olduğunu ve kendilerinin de duyarlılığı artırmada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler. Müftü Demirlenk, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma konusunda sohbet etti ve öğrencileri Ramazanoğlu Camii avlusunda yapılan iftar programına davet etti.