‘Hedefim ilk 100’dü sürpriz oldu’

YKS'DE sözel birincisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Berk Takır, "Benim hedefim ilk 100'e girmekti, çalışıyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Böyle beklemiyordum kesinlikle. İlk öğrendiğimde kapatıp tekrar açtım, gerçek değil herhalde diye. Sözelden tercih yapmayı düşünmüyorum, hukuk düşünüyorum" dedi. İki çocuklu doktor bir ailenin oğlu olan Takır, sözel birinciliğinin yanı sıra eşit ağırlıkta da 4'üncü oldu. Takır, başarısının sırrının planlı çalışmak olduğunu vurguladı ve birinci olduğunu duyduğunda çok şaşırdığını söyledi. Sınava hazırlık sürecini anlatan Ahmet Berk Takır, "Çok yorucu bir süreç oldu. 2 senedir hazırlanıyorum, son sınıfta başlamadım. 11'inci sınıfta bu kadar yoğun değildi ama 12'nci sınıfta gerçekten yoruldum. Plan ve programım her zaman vardı" dedi.