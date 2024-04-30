Hekim Eş Anlamlısı Nedir? Hekim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelime anlamı olarak; insanlardaki hastalıkları tanılayan ve onları ilaçlarla ya da araçlarla tedavi eden, hekimlik görmüş kimse olarak adlandırılan hekim eş anlamlısı merak ediliyor. Hekim kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkmakla birlikte Arapça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanılabilen eş anlamlı kelimeler anlam bütünlüğünü bozmadığı gibi alternatif seçenek olarak da tercih edilmektedir. Bu kapsamda, hekim eş anlamlısı nedir? Hekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

HEKİM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Hekim eş anlamlısı; doktor ve tabip kelimeleridir. Hekim eş anlamlısı olarak en sık kullanılan kelime ise doktor kelimesidir.

HEKİM NE DEMEK?

Doktor, hekim veya tabip, tıp alanında çalışan profesyoneldir. Doktor kelimesi, Türkçe'ye Avrupa kökenli dillerden girmiştir. Kelime aslı itibarıyla Latince kökenlidir ve aynı şekilde okunan docere kelimesinden gelmektedir ve anlamı öğretmektir.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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