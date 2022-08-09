Hem büyükler hem çocuklar için okul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) köylerde kullanılmayan okulları eğitim merkezine dönüştürüyor. 4 bakanlıkla işbirliği içinde yapılan proje kapsamında dün de Uşak Ortaköy Köy Yaşam Merkezi hizmete girdi. 2022-2023 eğitim- öğretim yılı başladığında Türkiye genelinde 1000 köy yaşam merkezi aktif hâle getirilecek. Okullarda köylülere tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler veriliyor. Bazıları ise gençlik kamplarına dönüştürüldü. Köy yaşam merkezlerinin açıldığı tarihten bugüne kadar halk eğitim merkezleri tarafından açılan kurs sayısı 1423, kurslara katılan toplam kursiyer sayısı ise 20 bin 84 oldu. Kursiyerlerin çoğunu köylü kadınlar oluşturuyor. Kursiyerlerin 6 bin 328'i erkek, 13 bin 756'sı ise kadın. İlgili köylerde eğer yeteri kadar çocuk var ise planın bir kısmında ilkokul veya anasınıfı veya hem ilkokul hem anasınıfı olabildiği gibi aynı yerde köy yaşam merkezleri de açılıyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de önceliklerinin okul binalarının yeniden eğitim birimi olarak kullanılması olduğunu belirterek, bu kapsamda köy okullarında anasınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriterini 5'e düşürdüklerini söyledi. Bu adımın öğrenci sayısı açısından anasınıfı açılamayan bölgelerde önemli bir iyileştirme sağladığını, kısa sürede 12 bin öğrencinin bu kapsamda okul öncesi eğitimden yararlanmasını sağladıklarını anlatan Bakan Özer, köy okullarının ilkokul olarak kullanılması imkânı yoksa mutlaka anaokulu olarak kullanılacağını ifade etti.ORTAKÖY Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Mahmut Özer, tüm dünyada köyden kentlere yaşanan göç sürecinin ardından artık kentlerden küçük yerleşim yerlerine bir hareket başladığını anlatarak, gıda tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla birlikte tarım ve hayvancılığın da enerji kadar stratejik bir konuya dönüştüğünü ifade etti. Köylerdeki en küçük çocuklarla yaşlıları eğitim amacıyla aynı mekânda buluşturacaklarını belirten Özer, "Bu köy yaşam merkezi, köyün buluşma merkezi olacak" dedi. Çocukların eğitim alırken deneyimli insanlarla buluştuğu, kültür transferi yapıldığı bir mekân oluşturulduğunu dile getiren Bakan Özer, köy yaşam merkezinin yaşam boyu eğitim merkezi olacağını vurguladı