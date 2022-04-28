Hem De Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hemde Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Hem kelimesi herhangi bir şeyi açıklamak, anlamını pekiştirmek ya da güçlendirmek için kullanılan bir bağlaçtır. Yanına gelen -de eki de bağlaç görevi ile gelen bir ektir. Günlük hayatımızda, derslerde, kitaplarda yahut bir sohbet esnasında sıkça kullanılan ısıtılan bir kelime olan 'hem de' nasıl yazılır? TDK'ya göre 'hemde' şeklinde birleşik mi yoksa 'hem de' şeklinde ayrı mı yazılır? İşte detaylı bilgiler...

Hem De Nasıl Yazılır?

Hem ve de ile oluşan bu kelime grubunun doğru yazım şekli ayrı şekildedir. Hem kelimesinin yanına gelen 'de' eki bulunma hal eki değil, bağlaç işlevli bir ektir.

Aynı zamanda 'dahi' şeklinde verdiği ifade ile beraber, cümleye destekleyici bir anlam verir. Bu sebeplerden dolayı hem de kelimesinin doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır, hemde şeklinde birleşik olarak yazımı yanlış kabul edilir.

TDK'ya Göre Hem De Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman 'hem de' kelime grubunun doğru yazılışı ayrı olacak şekilde kabul edildiğini görmekteyiz.

Hem de ( TDK'ya göre doğru )

) Hemde ( TDK'ya göre yanlış)

Hem De Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru yazılışının hafızamızda daha kolay yer almasına yardım edecek yöntemlerden birisi de, bahsi geçen kelimeyi cümle içinde kullanarak örneklendirmektir. Hem de kelime grubunu cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;