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Giriş Tarihi: 28.4.2022 10:42 Son Güncelleme: 28.4.2022 10:42

Hem De Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hemde Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Hem De Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Hemde Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Herhangi bir yazının okunabilir ve anlaşılır olmasının en önemli püf noktası o yazının düzgün ve imla kurallarına uygun olmasıdır. Yazımında sık hatalar yapılan kelimeler genelde bağlaç görevi gören -de ve -ki ekleridir. Bahsi geçen bağlaçların ayrı mı birleşik mi yazılacağı konusunda sıklıkla yanlışa düşüldüğünü günümüzde birçok örnekte görmekteyiz. ‘Hem de’ kelimesi de yazımında hata yapılan, de bağlaç ekinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı araştırılan kelimelerden birisidir. Hem de nasıl yazılır? TDK’ya göre hem de birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Hem kelimesi herhangi bir şeyi açıklamak, anlamını pekiştirmek ya da güçlendirmek için kullanılan bir bağlaçtır. Yanına gelen -de eki de bağlaç görevi ile gelen bir ektir. Günlük hayatımızda, derslerde, kitaplarda yahut bir sohbet esnasında sıkça kullanılan ısıtılan bir kelime olan 'hem de' nasıl yazılır? TDK'ya göre 'hemde' şeklinde birleşik mi yoksa 'hem de' şeklinde ayrı mı yazılır? İşte detaylı bilgiler...

Hem De Nasıl Yazılır?

Hem ve de ile oluşan bu kelime grubunun doğru yazım şekli ayrı şekildedir. Hem kelimesinin yanına gelen 'de' eki bulunma hal eki değil, bağlaç işlevli bir ektir.

Aynı zamanda 'dahi' şeklinde verdiği ifade ile beraber, cümleye destekleyici bir anlam verir. Bu sebeplerden dolayı hem de kelimesinin doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır, hemde şeklinde birleşik olarak yazımı yanlış kabul edilir.

TDK'ya Göre Hem De Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlükleri ve imla kuralları kılavuzlarına bakıldığı zaman 'hem de' kelime grubunun doğru yazılışı ayrı olacak şekilde kabul edildiğini görmekteyiz.

  • Hem de (TDK'ya göre doğru)
  • Hemde ( TDK'ya göre yanlış)

Hem De Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kelimelerin doğru yazılışının hafızamızda daha kolay yer almasına yardım edecek yöntemlerden birisi de, bahsi geçen kelimeyi cümle içinde kullanarak örneklendirmektir. Hem de kelime grubunu cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Babam çok küçükken çalışmaya başlamış, o yaşta çalışır eve ekmek getirir hem de okurmuş.(Doğru kullanım)
  • Bu yaz hem Karadeniz turu yapmak hemde güney sahillerine gitmek istiyorum.(Yanlış kullanım)

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