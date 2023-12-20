‘Her Ay Bir Branş Tanıtımı’ projesi ile 35 bin kişi spora teşvik edildi

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Mersin genelinde çocukları, gençleri ve 7'den 70'e herkesi spora teşvik etmek, sporu sevdirmek, spor yaptırmak ve spor branşlarını tanıtmak amacıyla ''2023 yılı Spor Branşları Tanıtım' yılı olarak belirlenerek 'Her Ay Bir Branş Tanıtımı' projesi hayata geçirilerek ve proje kapsamında 11 farklı branşta çeşitli etkinliklerle tanıtıldı.

Bu yıl Ocak ayı itibariyle hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 35 bin kişiye ulaştıklarını belirten Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "2023 yılı Ocak ayında Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'ın katılımları ile startını verdiğimiz proje sayesinde, sporun tabana yayılmasını, tanınmasının sağlanmasını, faal-Lisanslı sporcu sayısının arttırılarak, 7'den 70'e herkesin spora ve spor tesislerine yönlendirilmesini sağladık" dedi.

Demir, "Proje kapsamında belirlenen Bocce, Basketbol, Taekwondo, Sualtı Sporları, Satranç, Voleybol, Yelken, Tenis, Cimnastik, Masa Tenisi ve Engelliler (Özel Sporcular-Bedensel-Görme-İşitme) branşları ilgili federasyon temsilciliklerimiz ile birlikte okullarda, AVM'lerde, spor tesislerinde, öğrenci yurtlarında ve halka açık alanlarda çeşitli etkinliklerle alanlarında deneyimli antrenörlerimiz ve İl temsilcilerimiz ile tanıttık. 'Her ay Bir Branş Tanıtımı' projemiz, 2024 yılı ocak ayı itibari ile Floor Curling, Hentbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Eskrim, Oryantiring, Hokey, Motor Sporları, Herkes İçin Spor, Hava Sporları, Halter, Badminton ve Güreş Branşları ile devam ettirmeyi planlıyoruz. Özel sporcularımız, zihinsel, işitme ve bedensel engelli yaklaşık 100 çocuğumuz için hazırlanan çeşitli etkinliklerle unutamayacakları bir gün yaşadı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu tür projelerle spor kültürü oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.