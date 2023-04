Her Bir Nasıl Yazılır? TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her bir nasıl yazılır sorusunun yanıtını bulmak ve doğru bir şekilde yazmak için doğru yerdesiniz. Her bir kelimesinin, herbir şeklinde birleşik mi yoksa her bir şeklinde ayrı mı yazıldığı konuşma dili için önemli bir detay olmasa da yazı dili için oldukça önemlidir. Özellikle makale, tez gibi önemli yazılarda ya da dilekçelerde bunların yazımına dikkat etmek gerekir. İşte TDK her bir doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun yanıtı…

Her Bir Nasıl Yazılır?

Her bir kelimesi, bir grup nesnenin içerisinde bulunan elemanları tek tek belirten bir kelime grubu olarak karşımıza çıkar. Bu kelime grubunun birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusunda ise bazı insanların şüpheleri bulunmaktadır. Bu konudaki şüpheleri gidermek için ise Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "her bir" şeklinde ayrı olandır. Bu kelime grubunu bitişik olarak yazmak yanlış bir kullanım olarak karşımıza çıkar.

TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Konuşma dilinde sıklıkla kullandığımız her bir kelime grubunun nasıl yazıldığı, konuşurken pek önem arz etmese de herhangi bir metinde doğru şekilde yazmak oldukça önemlidir. TDK (Türk Dil Kurumu) merak edilen ve karıştırılan bu sözcüklerin doğru yazılışlarını imla kılavuzunda belirtmiştir. İmla Kılavuzunda herbir kelimesinin yazımının doğru şekli "her bir" şeklindedir.