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Giriş Tarihi: 24.4.2023 12:22 Son Güncelleme: 24.4.2023 12:22

Her Bir Nasıl Yazılır? TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her bir kelimesi Türkçede yazımı karıştırılan kelime gruplarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ancak yazarken nasıl yazıldığını karıştırdığımız bir kelime olan her bir kelimesi; her bir şeklinde ayrı mı, yoksa herbir şeklinde birleşik mi yazılır konusunun detaylarını ve merak edilen her bir kelimesi nasıl yazılır sorusunun cevabını sizler için bu yazımızda derledik.

Her Bir Nasıl Yazılır? TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her bir nasıl yazılır sorusunun yanıtını bulmak ve doğru bir şekilde yazmak için doğru yerdesiniz. Her bir kelimesinin, herbir şeklinde birleşik mi yoksa her bir şeklinde ayrı mı yazıldığı konuşma dili için önemli bir detay olmasa da yazı dili için oldukça önemlidir. Özellikle makale, tez gibi önemli yazılarda ya da dilekçelerde bunların yazımına dikkat etmek gerekir. İşte TDK her bir doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun yanıtı…

Her Bir Nasıl Yazılır?

Her bir kelimesi, bir grup nesnenin içerisinde bulunan elemanları tek tek belirten bir kelime grubu olarak karşımıza çıkar. Bu kelime grubunun birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı konusunda ise bazı insanların şüpheleri bulunmaktadır. Bu konudaki şüpheleri gidermek için ise Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "her bir" şeklinde ayrı olandır. Bu kelime grubunu bitişik olarak yazmak yanlış bir kullanım olarak karşımıza çıkar.

TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Konuşma dilinde sıklıkla kullandığımız her bir kelime grubunun nasıl yazıldığı, konuşurken pek önem arz etmese de herhangi bir metinde doğru şekilde yazmak oldukça önemlidir. TDK (Türk Dil Kurumu) merak edilen ve karıştırılan bu sözcüklerin doğru yazılışlarını imla kılavuzunda belirtmiştir. İmla Kılavuzunda herbir kelimesinin yazımının doğru şekli "her bir" şeklindedir.

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Her Bir Nasıl Yazılır? TDK Herbir Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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