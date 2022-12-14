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Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:23 Son Güncelleme: 14.12.2022 11:37

Her şey daha yeşil bir 'ÇÜ' için

Çukurova Üniversitesi yönetimi ve öğrencileri “Her şey daha yeşil ÇÜ için” sloganıyla kafeler arasındaki bölgede 500 adet mazı fidanı toprakla buluşturuldu. Yeşil alan çalışmalarını yakından takip eden Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, kafeler arasındaki bölgede gerçekleşen fidan dikimine bizzat katılarak akademik, idari personel ve öğrencilerle birlikte mazıları toprakla buluşturdu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Her şey daha yeşil bir ’ÇÜ’ için

Prof. Dr. Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz ve daire başkanları ile birlikte yeşil alan çalışmalarının devam ettiği bölgeyi de gezerek incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, kampüs alanının daha fazla yeşille donatılmasına ve mevcuttaki yeşil alanların korunmasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Tüm projelerimizde yeşil alanlarımızın korunması ve çoğaltılması konusuna ayrı bir önem göstererek yeşil alan miktarımızın fazlalaştırılması hedefindeyiz. Kampüs alanımızın daha da yeşil olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Her şey daha yeşil bir 'ÇÜ' için
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