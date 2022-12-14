Her şey daha yeşil bir ’ÇÜ’ için

Prof. Dr. Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz ve daire başkanları ile birlikte yeşil alan çalışmalarının devam ettiği bölgeyi de gezerek incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, kampüs alanının daha fazla yeşille donatılmasına ve mevcuttaki yeşil alanların korunmasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Tüm projelerimizde yeşil alanlarımızın korunması ve çoğaltılması konusuna ayrı bir önem göstererek yeşil alan miktarımızın fazlalaştırılması hedefindeyiz. Kampüs alanımızın daha da yeşil olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.