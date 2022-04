Her Şey Nasıl Yazılır? TDK Herşey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK, kelimelerin doğru yazımı konusunda başvurduğumuz birincil kaynaktır. Orada ortaya konulan her şey Türkçe dilinin doğru kullanım şeklini ortaya koyar. Her şey kelimesinin nasıl yazıldığını da TDK'ya bakarak rahatlıkla öğrenebiliriz. Peki, TDK'da herşey ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? Bu sorunun cevabı için hemen TDK'ya bakalım...

Herşey Nasıl Yazılır?

Yazımı karıştırılan kelimelerden biri de her şeydir. Özellikle şey olan kelimelerin birleşik yazılması her zaman karıştırılmıştır. Her şeyin nasıl yazıldığı da her zaman sorgulanmaktadır. Bunun için şöyle bir formül söylenmektedir; Şey öyle bir şeydir ki hiçbir şey ile birleşmez. Buradan da anlaşılacağı üzere her şey kelimesinin doğru yazımı ayrı şekilde olmasıdır. 'Herşey' yanlış bir kullanım şeklidir.

Herşeyden Nasıl Yazılır?

Her şey kelimesinin ayrı yazılması gerektiğini söylemiştik. Her şey ayrı yazıldığı için 'herşeyden' kelimesinin doğru yazımı da birleşik şekilde değil, her şeyden şeklinde olmalıdır.

Herşey Ayrı Mı Yazılır?

Her şey kelimesi tüm 'şey' kelimesinin geçtiği kelime grupları gibi ayrı yazılmaktadır. Hem her kelimesi hem de şey kelime farklı iki kelimelerdir ve birleşik yazılmazlar.

Herşey Bileşik Yazılır Mı?

Herşey ayrı yazılır mı yazılmaz mı sorusu ile de sık sık karşılaşabilmekteyiz. Ancak dilimizde her kelimenin tek bir doğru kullanımı vardır. Bundan dolayı her şey kelimesi ayrı yazıldığı için birleşik şekilde yazılması kesinlikle yanlıştır.

Herşey TDK Doğru Yazımı