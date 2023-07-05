Heyelan Set Gölleri Nelerdir? Dünyadaki ve Türkiye’deki Heyelan Set Gölleri Hangileri, Nasıl Oluşur ve Nerelerde Görülür?

Heyelan set gölleri nelerdir konusu, ülkemiz ve dünya için ayrı şekilde değerlendirilebilecek özelliktedir. Bunun sonucunda dünyadaki ve türkiyedeki heyelan set gölleri hangi bölgede ayrımına ulaşırız. Bu ayrım yapılsa da heyelan set gölleri nasıl oluşur kısmının kriterleri aynıdır. Dolayısıyla nerelerde görülür kısmından bahsederken de benzerlik oranlarına rastlayacağız. Biraz zor biraz da karmaşık bir konu gelebilir. Fakat heyelan set gölleri kodlama yöntemi sayesinde öğrenme hızı kolaylaşacaktır.

Heyelan Set Gölleri Nelerdir?

Heyelan set gölleri genelde sınavlarda çıkan bir konu olarak aklımızda kalmıştır. Heyelan set gölleri coğrafya konusu içerisinde ve lise eğitim öğretim döneminde öğrendiğimiz bir konudur. Doğa olayı sonucu yani heyelan sonucu ortaya çıkan bir göl türüdür. Bu göl türüne hem ülkemizde hem de dünyanın birçok yerinde şahit oluruz. Görülen yerler farklı olsa da bu gölün nasıl oluştuğu ile ilgili kriterler aynı olacaktır.

Türkiye'deki Heyelan Set Gölleri Hangileri

Türkiye'deki heyelan set gölleri hangileri dediğimizde direkt olarak Karadeniz bölgesine gitmeliyiz. Karadeniz bölgesinin iklim özelliği ve bitki örtüsü özelliği bu noktada devreye girer. Heyelan set göllerinin oluşumundaki rolünün de oldukça büyük olduğunu ifade edebiliriz. Dağların olduğu bir bölgeye sürekli yağmur yağdığını düşünün. Bunun sonucunda toprak yumuşayacaktır ve heyelan meydana gelecektir. Karadeniz bölgesinin tam olarak böyle bir özelliği vardır. Böylece heyelan set gölleri ortaya çıkacaktır. Türkiye'deki heyelan set gölleri şu şekildedir:

Tortum

Sera

Abant

Yedigöller

Zinav

Borabay

Sülük

Dünyadaki Heyelan Set Gölleri Hangileri

Akarsunun aktığı bir bölgede heyelan oluyorsa ve bunun sonucunda belirli bir bölgeyi kapatıyorsa heyelan set gölü oluşuyor demektir. Heyelan set gölleri oluşurken tek bir neden yani heyelan nedeni varmış gibi gözükse de tek neden bu değildir. Birden fazla faktör vardır. İklim, bitki örtüsü gibi faktörler heyelan set gölünün oluşumunda etkilidir. Bu durum hem ülkemiz için hem de dünya için de aynıdır. Dünyada heyelan set göllerinden ziyade daha çok buzul gölleri, volkanik gölleri vb. özellikteki göller vardır.

Heyelan Set Gölleri Nasıl Oluşur?

Heyelan set göllerinin oluşumundaki mantık çok kolaydır. Gölün adından da anlaşılacağı üzere akarsunun olduğu bir noktada heyelan gerçekleşir ve heyelan set gölü oluşur. Gerçekleşen heyelan akarsunun gidişini engeller. Böylece ortaya bir göl çıkar.